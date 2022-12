MDP, sous-traitant français de Porsche, Mercedes... se diversifie pour survivre à la fin du moteur thermique

La filière automobile fait aujourd'hui face à des défis majeurs. Fragilisé par les conséquences de la crise de la Covid-19 et de la hausse des prix de l'énergie, le secteur doit aussi adapter son appareil industriel pour anticiper la fin de la vente des véhicules à moteur thermique dès 2035.

Ces mutations structurelles poussent donc les sous-traitants ayant des activités liées à la motorisation thermique à mettre en œuvre une stratégie de diversification pour développer des produits qui seront essentiels à la mobilité de demain ou des activités dans de nouveaux secteurs industriels.

Afin de soutenir ces efforts, le gouvernement a lancé, le 16 décembre 2021, un fonds de soutien, doté de 300 millions d'euros, pour accompagner financièrement les projets de diversification des sous-traitants de la filière automobile.

En Bourgogne-France-Comté, quatre entreprises, lauréates de l'appel à projets France 2030 « diversification des sous-traitants de la filière automobile », ont été sélectionnées. Leurs projets industriels totaliseront 19,3 millions d'euros d'investissements productifs et seront soutenus à hauteur de 4 millions d'euros de subventions de l'État.

Une expertise dans les matériaux techniques

Parmi elles, l'entreprise Moule Design Prototype (MDP). Ce sous-traitant (6 millions d'euros de chiffre d'affaires dont 65% à l'export ; 40 collaborateurs) travaille depuis plus de vingt ans avec les plus grands donneurs d'ordre européens du secteur automobile, tels que des équipementiers comme Faurecia ou Valeo ou des constructeurs comme Mercedes, Porsche ou Audi.

Sa spécialité est de produire des prototypes en injection plastique de petites séries. « Nous faisons du prototypage mais de façon industrielle, avec des matières nobles. Nous n'utilisons pas d'imprimante 3D », précise Jean-Marc Bourgon, CEO de MDP.

Il y a deux ans, cet entrepreneur issu des Arts et Métiers a repris l'entreprise avec deux autres associés, en ayant la volonté de diversifier la production en cohérence avec la transition écologique.

Compétence rare et cadence de projets élevée

La particularité de la PME est de proposer une solution globale depuis la conception de la pièce jusqu'à l'injection plastique. Or, « sur le marché, il existe soient des moulistes en grande série, soient des injecteurs plastiques, mais rarement un seul interlocuteur pour les deux activités », explique le dirigeant.

« Nous sommes capables de fabriquer 200 projets par an, soit à peu près un par jour, là où un mouliste seul ne peut sortir que deux projets par mois », poursuit-il.

Des clients comme Faurecia ou Valeo font appel à la PME pour réaliser des prototypes de petites séries pour tester des pièces puis développent ensuite leur projet en interne sur des lignes de grandes séries.

« Nous travaillons en amont de grandes entreprises. C'est très formateur. Ce qui nous a permis d'acquérir une expertise et un savoir-faire sur de nombreux matériaux », souligne Jean-Marc Bourgon.

C'est pourquoi le chef d'entreprise a lancé un programme d'investissement de 3 millions d'euros pour diversifier son marché hors automobile (qui représente encore 75% de son chiffre d'affaires, dont 90% de cette activité est liée au moteur thermique) et de développement dans l'injection de nouvelles matières recyclables et biosourcées, avec le renforcement de son équipe R&D.

Le projet doit permettre à l'entreprise d'anticiper la disparition progressive mais définitive des marchés actuels liés au moteur thermique et d'intégrer de nouvelles technologies pour faciliter sa diversification grâce à l'innovation.

Safran, Henkel, L'Oréal... intéressés par la capacité à sortir vite des petites séries



La PME dont les exportations représentent deux tiers de son chiffre d'affaires aujourd'hui, vise d'autres industries, telles que le médical, le cosmétique, ou la défense.

« Nous avons déjà des contrats avec des sociétés qui sont intéressées par notre service car nous sommes capables de sortir rapidement des pièces à moindre coût pour des petits volumes », assure le dirigeant.

Parmi eux, des grands groupes tels que l'Oréal, Safran, Henkel, mais aussi des start-ups comme Wandercarft, qui commercialise des robots exosquelettes qui permettent à des handicapés paraplégiques de remarcher.

Afin de pouvoir répondre à la fois aux exigences esthétiques du luxe et du médical ainsi qu'aux contraintes de l'aéronautique et de la défense, MDP s'est doté d'un nouveau bâtiment de 3.200 m2 (en bleu ciel sur la photo du site ci-dessous) - dont le toit sera bientôt entièrement équipé de panneaux photovoltaïques afin d'être autonome en énergie durant l'été - abritant de nouveaux moyens d'injection. À savoir, des presses d'injection numériques et électriques de dernière génération, plus performantes et moins consommatrices d'énergie.

-

« L'idée est de développer plusieurs productions de séries récurrentes sur des marchés diversifiés, avec un objectif supplémentaire de chiffre d'affaires de 2 millions d'euros d'ici à 2025 », confie Jean-Marc Bourgeon.

Puis, en parallèle du renouvellement de son parc de machines, l'entrepreneur a également étoffé son service R&D (illustration ci-dessous), en recrutant une dizaine de personnes en 2022, pour développer de nouveaux matériaux, qui soient recyclables ou biosourcés. Un critère de choix pour ses nouveaux marchés visés, notamment dans le cosmétique, avec l'objectif le « zéro pétrole » dans les produits.

-

(Crédits des images : MDP Team)