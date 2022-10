L’automobile au cœur d’une vraie transition écologique

Croire n'est pas savoir. Bien des croyances ont conduit dans l'histoire à des dogmes ou superstitions. À contrario, le savoir a toujours conduit à la culture qui, transcendance des connaissances, mène à l'humilité et à la liberté.

L'amour de la planète et la sauvegarde de l'humanité désignent des enjeux essentiels, et forts des nouveaux savoirs, nous permettent d'en attendre la garantie de nos libertés acquises à grande peine. Une transition énergétique effective, bras armé d'une écologie positive, doit rendre compatibles les impératifs du défi durable et la protection de nos libertés actuelles, tout en garantissant les futures à un coût justifié et supportable.

Une de celles-ci : la liberté individuelle de déplacement incarnée par l'incroyable et non anticipé succès de l'automobile. La bannir purement et simplement du paysage ne nous parait plus conforme à l'état d'avancement des savoirs. Les « nouvelles mobilités », cette nouvelle doxa ignore tout des progrès technologiques de notre industrie tricolore, largement engagée dans une écologie scientifique, responsable et consciente des enjeux de la transition énergétique.

Pourquoi alors interdire, contraindre, taxer, stigmatiser et sanctionner sans discernement, et promettre aujourd'hui ce qui ne sera pas tenu demain ? Et comment ne pas craindre que cette confusion ne déchire encore les Français entre « la fin du monde et la fin du mois » ?

Ce qui est en jeu, c'est le rayonnement industriel de la France et in fine, sa souveraineté. L'interdiction des moteurs thermiques, les débats sur le nucléaire, les ZFE ou sur les avions-privés pourraient conduire à une France sans usine... Là où le savoir peut construire une France industrielle en phase avec une écologie scientifique favorable à la croissance.

C'est l'exemple de cette industrie automobile qui ces dernières années a tant souffert - mais néanmoins résiliente - mais a toujours su toujours rester à la pointe de l'innovation en tant que première industrie française en termes de dépôts de brevet.

Alors que les véhicules en circulation augmentaient de +26% en 20 ans, l'industrie, sur la même période réduisait de -55% les émissions de NOX et de -40% celles de CO2, sans parler de toutes les autres innovations en termes de confort et de sécurité. Progrès qui sont le résultat du savoir de 4000 entreprises employant 400 000 personnes au service d'une mobilité toujours plus durable, de moins en moins polluante et de plus en plus sûre.

Cette industrie, engagée avec détermination pour une neutralité carbone en 2050, est parfois en avance sur les réglementations. Son savoir et sa raison plaident de plus en plus pour une pluralité des solutions, mesurant sur la totalité du cycle de vie (du gravier à la tombe) l'ensemble des émissions de GES et non plus les seules émissions du véhicule, seule méthode garantissant une concurrence saine et sans candeur.

Alors, pensant à ma famille, à mon pays que j'aime passionnément, je rêve d'une France où le savoir au pouvoir sauverait une industrie automobile française performante, rayonnante et respectée, porte-drapeau d'une transition énergétique maîtrisée, efficace et durable.