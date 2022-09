Déjà au firmament, Ferrari lance son premier SUV pour aller encore plus loin...

C'est un événement planétaire. L'une des marques automobiles les plus connues au monde, Ferrari, cède aux sirènes des SUV avec son premier modèle du genre: le Purosangue. Le seul nom de cet immense 4X4 est évocateur pour la marque dont le logo représente un cheval cabré. En l'intitulant de la race la plus noble des équidés, Ferrari veut monter d'un cran encore le niveau de sa gamme.

Des chiffres vertigineux

Comme si la marque sise à Maranello, dans le nord de l'Italie, avait besoin de cela. Avec plus de 25% de marge opérationnelle, elle est la marque la plus rentable du monde. D'ailleurs, sa valorisation boursière qui dépasse les 38 milliards d'euros (pour un chiffre d'affaires de 4,27 milliards d'euros en 2021) est à quelques encablures du groupe Stellantis dont le chiffre d'affaires était de 152 milliards d'euros l'an dernier. Plus impressionnant encore: si on rapporte la valorisation boursière au nombre de voitures vendues, Ferrari dépasse de loin (plus du triple) le ratio réalisé par Tesla (y compris sur la fourchette haute de la valorisation de l'entreprise d'Elon Musk qui avait culminé à 1.000 milliards de dollars en 2021). Voilà pour les chiffres vertigineux de l'ex-pépite de Fiat Chrysler (qui a fusionné en 2021 avec PSA pour créer Stellantis), introduite en Bourse fin 2015, et dont la famille Agnelli, issue du fondateur de Fiat, est encore l'actionnaire de référence à travers son holding Exor.

Pour Ferrari, l'histoire n'est pas terminée... Le rythme de croissance des ventes est soutenu. Sur le seul premier semestre, ses ventes ont augmenté de 23%, et a annoncé un record de prises de commandes au second trimestre.

Une concurrence déjà positionnée sur les SUV

Avec Purosangue, Ferrari arrive après les autres marques qui se revendiquent comme étant ses rivales. Lamborghini (groupe Volkswagen) a lancé l'Urus en 2018. Aston Martin vend le DBX depuis 2020. Lotus a dévoilé Eletre en mars dernier. Seul, McLaren n'a toujours pas divulgué ses intentions en matière de SUV. Pour autant, cela fait quelques années que Ferrari entretient le mystère autour d'un éventuel SUV. D'ailleurs, la marque n'a pas l'intention de trop en vendre: 20% des ventes totales maximum. Ferrari veut préserver sa culture de la rareté et pas question de faire du SUV le cœur de sa gamme. La marque italienne veut rester sur son ADN de voitures ultra-sportives mais plutôt avec un châssis bas de caisse.

La stratégie de Ferrari reste de produire des séries limitées dont les marges sont supérieures à la gamme classique. Les prix des séries limitées sont entre cinq et dix fois plus chers !

Mais après la révolution du SUV, Ferrari se prépare à une autre révolution... Plus clivante encore pour les puristes. La marque italienne a annoncé l'arrivée d'une voiture 100% électrique en 2025. On attend d'en savoir plus sur la technologie qui sera retenue mais également sur le nom de cette nouvelle Ferrari.