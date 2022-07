Tesla trébuche au second trimestre et déçoit les marchés

Elon Musk avait prévenu : le second trimestre serait moins bon que prévu... Il n'est même pas bon du tout. Avec des livraisons en baisse de 18% par rapport au premier trimestre, Tesla rompt avec la folle croissance de ces dernières années où les livraisons croissaient sans discontinuer au point de rattraper certaines marques historiques (Volvo en 2021, Audi en 2023...). Mais le groupe automobile américain a fini par être rattrapé par les difficultés d'approvisionnement du marché et la crise sanitaire.

Un indicateur très suivi

Avec 254.695 voitures livrées entre avril et juin, Tesla fait toutefois mieux que sur la même période un an auparavant (+27%), selon les résultats publiés samedi. Mais les analystes tablaient eux sur 264.000 livraisons. Les marchés suivent cet indicateur comme le lait sur le feu tandis que Tesla est l'une des plus importantes valeurs de la Bourse de New York. Certes, celle-ci a perdu de sa superbe depuis les 1.000 milliards de dollars de capitalisation atteints en 2021, mais à 700 milliards de dollars, le spécialiste californien des voitures électriques premium continue à valoir plus cher que l'ensemble des constructeurs automobiles du monde réunis.

Or, la question de la montée en cadence industrielle était l'un des points de faiblesse de Tesla jusqu'en 2020 avant que le groupe ne passe enfin à la vitesse supérieure avec l'ouverture de nouvelles usines. En 2021, le groupe avait annoncé avoir livré un million de voitures contre 750.000 initialement prévues. Et Elon Musk promettait de garder un rythme de croissance annuel de 50% par an. En 2022, l'ouverture de l'usine de Berlin et l'arrivée de nouveaux modèles dont la Model Y devait lui permettre d'atteindre cet objectif. Mais ce sont les mesures sanitaires drastiques chinoises qui ont grippé la mécanique. L'usine de Shanghai est ainsi restée fermée plusieurs semaines alors que les autorités confinaient toute la région en raison d'un risque de résurgence épidémique du Coronavirus. En avril, les ventes ont chuté de 98% sur le marché chinois, son deuxième marché mondial (un tiers des ventes).

Pertes abyssales en vue ?

Mais le flamboyant patron de Tesla, actuellement embourbé dans le rachat spectaculaire et polémique de Twitter, a jugé qu'il comptait toujours livrer 1,5 million de voitures en 2022. De leur côté, les analystes ont légèrement révisé leur prévision à 1,4 million d'immatriculations. Ces derniers attendent désormais les résultats financiers trimestriels avec fébrilité (le titre Tesla a perdu 38% au second trimestre). Elon Musk a récemment affirmé que Tesla "brûlait une quantité gigantesque d'argent", chiffrant ses pertes en milliards. Si cela était confirmé, cela contrasterait avec les performances du premier trimestre où l'entreprise avait multiplié son résultat net par sept (3,3 milliards de dollars). Pour alimenter cette perspective de pertes abyssales, Elon Musk a annoncé il y a quelques semaines la suppression de 10% des effectifs, soit 10.000 emplois. Tesla publiera ses résultats à la fin du mois de juillet.