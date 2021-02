DS4 : le saut premium de DS pour conquérir le monde

DS de nouveau à l'offensive ! Après une année 2020 marquée par le lancement raté de la DS9, enlisée par les crises en cascade du coronavirus, la marque automobile premium française vient de lever le voile sur la DS4, une berline de segment C. Pour DS, ce nouveau modèle revêt un enjeu industriel et commercial plus important que la DS9, puisqu'elle vise le très lucratif marché du segment C qui représente pas moins d'un million de véhicules en Europe dans sa partie premium.

Evolution du style

Pour remplir cette ambition, la nouvelle DS4, qui sera commercialisée en fin d'année, est allée très loin dans l'évolution du style maison. Loin des lignes classiques mais néanmoins raffinées de sa grande soeur, la DS9, cette berline se veut beaucoup plus dynamique avec des lignes acérées, une silhouette plus angulaire à l'arrière. Elle s'affranchit également du carcan de la berline de segment C en s'équipant de pneus de 20 pouces, normalement réservés aux plus grands SUV. La plateforme EMP2 inaugurée par les lointaines Citroën Picasso, puis par les célèbres Peugeot 3008, C5 Aircross ou encore Opel Granland X, a été adaptée...