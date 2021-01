Stellantis : la Chine, l'angle mort de la fusion Fiat-Peugeot

La fusion du siècle, vraiment ? Il est vrai qu'avec 8 millions de voitures vendus par an en 2019 qui lui permet de se hisser au 4ème rang mondial derrière Volkswagen, Toyota, l'Alliance Renault-Nissan-MMC, 14 marques, 185 milliards d'euros de chiffre d'affaires..., le rapprochement des groupes PSA et Fiat Chrysler sous la marque Stellantis donne le vertige. Avec cette opération, PSA, peut enfin sortir de sa condition de petit constructeur automobile plafonnant à 3 millions de voitures vendus par an (3,5 millions depuis le rachat d'Opel). Pour Fiat Chrysler, s'adosser à un groupe qui a développé des nouvelles technologies (plateformes, motorisations, usine 4.0...) lui permet de retrouver son rang d'entreprise innovante. Mais, cette fusion comporte une dimension internationale non négligeable, notamment pour PSA beaucoup plus centré sur l'Europe (80% des ventes en 2019).



Trois marchés clés

Les deux groupes fusionnés deviennent puissants sur trois marchés clés : l'Europe tout d'abord, où le groupe PSA est effectivement puissant mais aussi très rentable tandis que FCA a...