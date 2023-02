Électrique : Ford s’associe à une société chinoise pour construire une usine de batteries aux États-Unis

C'est dans la ville de Marshall, dans l'État américain du Michigan, que Ford va ouvrir une usine de batteries électriques. Son nom : BlueOval Battery Park Michigan. Objectif : qu'elle soit opérationnelle en 2026.

2.500 personnes devraient y travailler pour fabriquer des batteries à base de lithium, fer et phosphate (LFP), différentes des batteries utilisées actuellement par le groupe à base de nickel, cobalt et manganèse (NCM). « Les batteries LFP sont exceptionnellement durables et utilisent moins de matériaux à forte demande et à coût élevé », justifie Ford dans un communiqué publié lundi 13 février.

Le groupe avait annoncé en mars 2022 vouloir consacrer au total 50 milliards de dollars entre 2022 et 2026 à l'électrification de sa gamme de véhicules. Il ambitionne de produire à un rythme de 600.000 véhicules électriques par an d'ici la fin de l'année, et de 2 millions d'ici fin 2026.

Ford propose actuellement en version électrique le pick-up F-150 Lightning, la camionnette E-Transit et le SUV Mustang Mach-E. En 2022, le constructeur américain était le deuxième groupe ayant vendu le plus de véhicules électriques aux États-Unis, Tesla restant de loin le premier.

Lire aussiL'inflation va coûter à Ford un milliard de dollars de plus que prévu

Un partenariat avec une société chinoise

Ce projet n'est pas une surprise puisque Ford l'avait déjà évoqué en juillet 2022. Le groupe cherche en effet à renforcer sa capacité à fabriquer des véhicules électriques. Il n'avait par contre pas précisé, à l'époque, s'il s'agirait de sa propre usine, de celle d'un partenaire ou d'une co-entreprise, ni sa localisation.

Ford a finalement choisi de former une nouvelle filiale entièrement sous son contrôle tout en utilisant les connaissances et services fournis par la société chinoise Contemporary Amperex Technology (CATL). Le gouverneur républicain de Virginie Glenn Youngkin avait indiqué en janvier qu'il ne souhaitait pas que son État accueille l'usine en raison de ses connections avec l'entreprise chinoise.

Le choix de lancer sa propre usine s'explique notamment par le fait que, pour prétendre aux nouvelles aides du gouvernement américain, les constructeurs doivent désormais s'assurer de construire les éléments aux États-Unis. Plusieurs d'entre eux, dont Ford d'ailleurs, ont choisi pour d'autres projets de s'allier dans des co-entreprises à des partenaires, notamment sud-coréens ou japonais.

Lire aussiLes Etats-Unis retardent l'Inflation reduction act (IRA) face aux critiques des Européens

Une année 2022 décevante

Ford a dévoilé début février des résultats financiers en-dessous de ses attentes. L'entreprise prévoyait encore en octobre de dégager environ 11,5 milliards de dollars de bénéfices ajustés avant intérêts et impôts. Ce chiffre est finalement ressorti à 10,4 milliards de dollars.

Sur l'ensemble de l'année, son chiffre d'affaires a progressé de 16% pour atteindre 158,1 milliards de dollars. Le groupe a subi une perte nette de 2 milliards de dollars comparé à un bénéfice net de 17,9 milliards de dollars l'année précédente, une différence surtout liée aux fluctuations de la valeur de sa participation dans la start-up de pick-up électriques Rivian. Rapporté par action et hors éléments exceptionnels, le bénéfice de Ford a atteint 1,88 dollar, qui reste moins que les 1,99 dollar attendu par les analystes.

« Nous aurions dû faire bien mieux l'année dernière. Nous aurions pu gagner environ 2 milliards de dollars supplémentaires, et nous allons tâcher de corriger la tendance en améliorant l'exécution et la performance », avait commenté Jim Farley, le directeur général, dans un communiqué. Cette performance est « en partie liée à des problèmes d'exécution dans un environnement marqué par l'instabilité de la chaîne d'approvisionnement et de la production, ce qui a entraîné des coûts plus élevés et des volumes inférieurs aux prévisions », avait avancé Ford.

Pour 2023, Ford prévoit de dégager entre 9 et 11 milliards de dollars de bénéfices ajustés avant intérêts et impôts. Le constructeur américain prévient néanmoins que ses résultats pourraient être affectés par une récession aux États-Unis ou en Europe, une augmentation des opérations promotionnelles ou encore un renforcement du dollar.

Lire aussiComment Ford a gagné 8,2 milliards de dollars sans rien faire

(Avec AFP)