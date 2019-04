Ghosn reprend 10 jours de prison

Le nouvel avocat de l'ex-Pdg de Renault-Nissan, Junichiro Hironaka, lors de sa conférence de presse à Tokyo, hier jeudi 4 avril. Son client a été arrêté pour la 4e fois, un peu avant 6h du matin, à son domicile où il était assigné à résidence depuis sa libération sous caution le 5 mars dernier. (Crédits : Reuters)

Les enquêtes internes de Renault et Nissan viennent toutes deux de révéler l'existence de flux financiers suspects avec Oman au bénéfice de l'ex-Pdg. Face à ce dossier de plus en plus tentaculaire, le tribunal de Tokyo vient d'approuver la nouvelle détention de Carlos Ghosn jusqu'au 14 avril. L'ancien PDG de Renault a qualifié jeudi son arrestation de "révoltante et arbitraire" et a demandé l'aide du gouvernement français, malgré les relations houleuses avec Emmanuel Macron du temps où il était ministre de Hollande.