Harley-Davidson suspend la production de sa moto électrique LiveWire

Harley-Davidson a confirmé lundi avoir suspendu la production et la livraison de son modèle de moto électrique LiveWire sur laquelle la marque a basé une partie de sa stratégie de diversification.

"Nous avons récemment découvert une irrégularité lors du dernier contrôle qualité; nous avons interrompu la production et les livraisons; et nous avons commencé à mener des tests et des analyses supplémentaires, qui progressent de manière satisfaisante", a indiqué l'entreprise dans un communiqué transmis à l'AFP.