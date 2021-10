Hertz va mettre à disposition d'Uber 50.000 véhicules électriques Tesla

Uber devrait bientôt bénéficier de la méga-commande de Tesla passée par Hertz. Alors que le loueur de voitures américain a annoncé lundi qu'il passait une commande de 100.000 véhicules électriques Model 3 à Tesla, il a précisé mercredi que la moitié de cette flotte - soit 50.000 véhicules - serait mise à disposition des chauffeurs Uber américains d'ici à 2023.

La commande de 100.000 Model 3 a été estimée à près de 4,2 milliards de dollars par Dan Ives, l'analyste en charge des valeurs technologiques chez Wedbush, dont la note a été reprise par l'agence Cercle Finance.

Lundi, l'annonce avait amplifié la forte dynamique sur le titre de Tesla depuis près d'un mois, après plusieurs mois de plongeon début 2021. La capitalisation boursière de Tesla est désormais proche du record de 1000 milliards de dollars (960 milliards de dollars précisément, soit 826 milliards d'euros), qu'il a brièvement franchi en cours de séance. Elon Musk estime que Tesla vendra 750.000 véhicules en 2021.

Si le partenariat avec Uber rencontre du succès, il pourrait être étendu à 150.000 Tesla d'ici 2026, au fur et à mesure que Hertz rajoute des voitures fabriquées par le groupe d'Elon Musk à sa flotte.

Avec la mise à disposition de la moitié de la flotte livrée par Tesla à des chauffeurs Uber, ceux-ci pourront louer des Tesla pour transporter leurs passagers à Los Angeles, San Francisco, San Diego et Washington, à partir du 1er novembre, puis progressivement dans le reste des Etats-Unis.

Ce partenariat « combine le pouvoir de Tesla, Hertz et Uber pour aider à accélérer la transition vers une mobilité sans émissions polluantes », a commenté le directeur général d'Uber, Dara Khosrowshahi, dans un communiqué.

En outre, la Californie, le plus grand marché automobile des Etats-Unis, a imposé que les acteurs du VTC atteignent 90% d'électriques dans leurs flottes avant 2030, ce qui contraint mécaniquement Uber à s'adapter.

Les véhicules électriques ne représentent actuellement qu'environ 3% des achats automobiles aux Etats-Unis mais cette proportion pourrait rapidement augmenter, à 10% en 2025 par exemple, au vue du tournant vers l'électrique engagé par les constructeurs traditionnels comme General Motors et Ford et de ce genre de partenariats avec Hertz, ajoute l'analyste.

Hertz travaille avec Uber depuis 2016 pour proposer des options de location de véhicules à des tarifs préférentiels - puisque tous les chauffeurs VTC ne sont pas propriétaires de leur voiture -, mais l'annonce de mercredi marque une avancée majeure en termes d'électrification.

Pour les conducteurs Uber, les locations de Tesla débuteront à 334$ par semaine, assurance et entretien compris, et Uber a fait savoir qu'elles devraient chuter à 299$ par semaine ou moins à mesure que le programme se développerait au cours de l'année à venir.

« Avec de plus en plus de consommateurs qui recherchent ou préfèrent des véhicules électriques quand ils louent une voiture (avec Hertz) ou appellent un chauffeur (avec Uber), ce nouveau partenariat continue d'étendre le marché pour Tesla et les véhicules électriques de façon générale », a souligné l'analyste Dan Ives de Wedbush.