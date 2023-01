Les ventes de nouvelles voitures au Royaume-Uni ont plongé à leur plus bas niveau depuis 30 ans

2022 est une année record pour l'industrie automobile anglaise, mais pas dans le bon sens. Environ 1,61 million de nouvelles voitures ont été immatriculées au Royaume-Uni l'an dernier, 2% de moins qu'en 2021, selon des chiffres préliminaires publiés mercredi par la SMMT, soit le chiffre le plus bas depuis 1992, et 25% de moins qu'avant la pandémie. Le mois de décembre marque toutefois le 5e mois d'affilée de rebond des ventes automobiles (+18% à 128.000 unités).

Malgré le recul des ventes, le Royaume-Uni redevient le deuxième marché automobile en Europe, précise la SMMT. Et pour cause, l'année 2022 a été très mauvaise pour de nombreux pays. Le marché automobile français a, lui aussi, reculé de 7,83% en 2022 malgré quatre mois de hausse au deuxième semestre, d'après les chiffres publiés dimanche premier janvier par la Plateforme automobile (PFA) qui représente les industriels du secteur. En Allemagne en revanche, on compte 1,1% de nouvelles immatriculations de plus qu'en 2021, soit 2,65 millions de voitures neuves en 2022 a indiqué l'Agence fédérale pour l'automobile (KBA) dans un communiqué.

2023 s'annonce de meilleur augure

La SMMT attribue ce recul à un retard de production des fabricants à cause des problèmes de chaînes d'approvisionnement notamment en matière de semi-conducteurs, et à cause des confinements dus au coronavirus en Chine. Mike Hawes, directeur général de la SMMT, a estimé que 2022 avait été « une année très difficile ».

François Roudier, de la PFA, estimait quant à lui que les crises « se cumulent », pointant notamment « la (faible) disponibilité des composants électroniques, les difficultés de livraison des véhicules faute de chauffeurs, qui se sont accentuées avec la guerre en Ukraine, l'augmentation des coûts des matériaux et un carburant trop cher ». Mais il y a selon lui des signes que « les problèmes de chaîne d'approvisionnement commencent à s'atténuer »

Pur cette année, en revanche, l'association de promotion sectorielle anglaise prévoit une augmentation de 15% des nouvelles immatriculations. .

Toujours est-il qu'en 2022, au vu du manque de pièces détachées, les fabricants se sont focalisés sur les véhicules à zéro émission de CO2, précise la SMMT. Ainsi, constructeurs et acheteurs ont pris le temps de se tourner vers le tout électrique en 2022.

La conversion au tout électrique prend de l'ampleur

Sur le seul mois de décembre, les voitures électriques atteignent ainsi leur plus grosse part de marché jamais enregistrée, à quasi 33%. Sur l'année entière, elles atteignent 17%, dépassant les voitures à moteur diesel pour la première fois et devenant la deuxième catégorie de voitures la plus vendue après les véhicules à essence.

Une tendance qui se confirme d'ailleurs partout en Europe. En France, les voitures électriques représentent 13% des immatriculations totales en 2022, contre 10% en 2021. « Dans ce contexte de baisse des volumes, les gros équipementiers, qui ont la capacité d'investir, ont misé sur le haut de gamme et sur l'électrique », confirme François Roudier qui considère que l'électrique va continuer à profiter de la forte augmentation du prix des carburants et des aides gouvernementales à l'achat de véhicules à faible émission de gaz à effet de serre. Sur le marché allemand, au cours du dernier mois de 2022, 174.000 véhicules électriques et hybrides ont été nouvellement immatriculés, soit une augmentation de 114%.

Mais le champion du monde de l'adoption de véhicules électriques est la Norvège. En 2022, près de 80% des nouvelles voitures immatriculées ont roulé à l'électrique. Le pays, champion du monde de la voiture zéro émission, a pulvérisé son propre record établi en 2021 (64,5%). Aujourd'hui, une voiture sur cinq qui circule sur les routes norvégiennes est à propulsion totalement électrique, un autre record mondial.

C'est, pour l'association écologiste Greenpeace, un signe que « nous commençons à prendre la crise climatique au sérieux ». Mais attention à ne pas crier victoire trop vite. « Malheureusement, la hausse des prix de l'électricité et la baisse des subventions auront un impact négatif sur l'attractivité des voitures électriques », prévient Reinhard Zirpel, président de la fédération des importateurs automobiles (VDIK) dans un communiqué.

