Mercedes, Smart, camions... Daimler accélère sa transformation

La transformation du groupe Daimler a franchi une nouvelle étape avec l'annonce de la scission de la division camion. "C'est un moment historique pour Daimler et le début d'une réorganisation profonde de l'entreprise", a ainsi déclaré Ola Källenius, le PDG du célèbre groupe automobile allemand (Mercedes, Smart...)

La très profitable division camion

Le groupe a annoncé mardi qu'il allait se séparer de la division "Truck and Bus", valorisée autour de 35 milliards d'euros. Cette division qui engrange 45 milliards d'euros de chiffre d'affaires par an, est sur le podium des plus gros constructeurs de poids lourds du monde avec Volvo et l'ensemble Man-Scania, filiale de Volkswagen. Ce spin-off devrait essentiellement profiter aux actionnaires du groupe (qui sera rebaptisé Mercedes-Benz) puisqu'une large part du capital leur sera reversée à travers une distribution d'actions. Le reste sera introduit à la Bourse de Francfort, avant la fin de l'année, et pourrait être...