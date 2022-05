La voiture électrique use les pneus trop vite, les fabricants se frottent les mains

C'est une mauvaise surprise. Alors que la voiture électrique porte la promesse de frais de maintenance moindres, leurs propriétaires s'aperçoivent que d'autres frais apparaissent. D'après une étude conduite par Opteven, une société d'assurance spécialisée dans les services à la mobilité, il ressort qu'en dehors de la révision constructeur, le changement de pneu est le premier motif d'intervention de maintenance.

Une usure précoce

D'après l'étude, l'assistance est davantage sollicitée sur la question des pneus (+5 points par rapport aux véhicules thermiques). En outre, un tiers des propriétaires de voiture électrique ont recours à une intervention sur leurs pneus dans les 18 mois suivant leur acquisition. Ils sont même 17% à devoir les changer. Sur les pneus de voitures thermiques, le changement intervient en moyenne au bout de trois ans (à raison d'un kilométrage annuel moyen de 12.000 km).

Le problème c'est que changer des pneus revient cher. Jusqu'à plusieurs centaines d'euros par pneu, sans compter la main-d'œuvre. Au final, seuls 45% des sondés de l'étude estiment que la voiture électrique est moins chère à l'entretien. Ils sont même seulement 37% des acheteurs de voitures électriques d'occasion.

Trop lourdes, trop puissantes

Les pneumaticiens estiment que l'usure d'un pneu classique par une voiture électrique est 20% plus rapide. Le poids des batteries rend ces véhicules plus lourds, mais il faut aussi compter sur un couple d'accélération plus important. Le couple est également beaucoup plus fort en décélération puisque les voitures électriques récupèrent de l'énergie.

En revanche, si le pneu devient le premier motif d'intervention, c'est aussi parce que d'autres postes de maintenance disparaissent (toute la chaîne de traction et ses équipements).

Pour les pneumaticiens, l'enjeu est colossal. Outre le fait que la voiture électrique implique de changer plus souvent de pneus, ils vont chercher à apporter davantage de performances pour les voitures électriques, notamment sportives. Chez Michelin, les pneus e-Primacy apportent jusqu'à 50km d'autonomie supplémentaire aux voitures électriques en réduisant notamment la résistance au roulement. Les manufacturiers sont également plus attentifs aux remontées de bruit par le frottement au sol puisque les voitures électriques sont silencieuses. Ils incorporent dès lors des mousses pour une meilleure isolation acoustique. Chaque pneumaticien premium dispose désormais de sa gamme de pneus dédiés aux voitures électriques: Elect chez Pirelli, Ecopia EP500 chez Bridgestone, Eagle F1 pour Goodyear.

Pour ces fabricants de pneus , il y a une opportunité de créer un nouveau segment à forte valeur ajoutée. D'autant que la voiture électrique représentera un tiers du marché du neuf en 2025 et probablement plus de la moitié en 2030 en Europe. C'est aussi, pour eux, une bonne façon de garder les pneus d'entrée de gamme à distance, notamment ceux fabriqués en Chine.