Pourquoi Plastic Omnium accélère sa transformation en Tech Company

L'industrie automobile se transforme, Plastic Omnium aussi... Dans une période compliquée où l'industrie est soumise à diverses pressions (réglementaires, inflationnistes, technologiques, géopolitiques...), les équipementiers doivent se réinventer s'ils veulent encore exister demain. Pour Laurent Favre, directeur général du spécialiste de pièces plastiques (pare-choc, hayons...) Plastic Omnium, il est devenu impératif de remonter dans la chaîne de valeur pour continuer à peser dans les négociations commerciales de demain. Dans une interview à La Tribune, il évoque également la nécessité d'atteindre la taille critique sur des expertises pour asseoir sa compétitivité. Transformer un industriel du plastique en "tech company", c'est le défi que s'est lancé Plastic Omnium.

Diversification et synergies

"À chaque fois, nous avons évalué les synergies avec nos métiers traditionnels avant de procéder à une diversification", nous explique celui qui a rejoint l'équipementier français en 2019 après avoir été formé chez les concurrents allemands. Ainsi, la diversification dans la pile à combustible vient de ses activités réservoirs de carburant (en plastique) qui l'a conduit à produire des réservoirs en fibre de carbone (nécessaire pour résister à la pression de l'hydrogène). Dans la voiture à hydrogène, le réservoir prend une plus grande place dans la chaîne de valeur tant elle reste cher à produire et très forte valeur ajoutée (la fibre de carbone est une matière complexe). En rachetant Optimum CPV et Swiss Hydrogen en 2017 puis en fondant une coentreprise avec l'équipementier ElringKlinger, Plastic Omnium décide donc de compléter son offre avec un produit complet et clé en main en intégrant la pile à combustible. Le groupe vient également de racheter Actia Power qui lui permet d'être présent sur l'électrification des poids lourds.

C'est la même idée qui l'a conduit à se lancer dans l'éclairage. L'avènement de la voiture électrique va libérer de nombreux espaces sur la carrosserie dont la face avant qui ne sera plus contrainte par la grille d'aération du chauffage, les constructeurs voudront développer davantage de personnalisation lumineuse. Et Plastic Omnium veut être capable d'intégrer ces nouvelles fonctionnalités dans ses pièces plastiques. L'entreprise française a même imaginé des leds encapsulées dans du plastique. C'est ce qui l'a conduit à racheter les activités éclairage de l'indien Varroc.

Le plastique reste un levier d'innovations

Mais, la montée en gamme de Plastic Omnium ne proviendra pas seulement de ses diversifications. L'entreprise fondée en 1946 par Pierre Burelle travaille sur de nouvelles fonctionnalités autour de la matière plastique. En 2018, elle avait ainsi présenté un prototype de voiture dont la carrosserie était entièrement constituée de plastique promettant d'être aussi robuste qu'une version acier, mais significativement plus légère. En revanche, le groupe a cédé en 2018 son métier historique de fabricant de bennes à ordures, les célèbres poubelles d'immeubles, qui n'apportaient plus rien en termes d'innovations.

L'enjeu pour Plastic Omnium est donc de se repositionner dans la chaîne de valeur. Laurent Favre estime que la dynamique de marché ne peut plus être dans une perspective de croissance en volume, mais plutôt en valeur. "En 2030, 40% des 15 milliards d'euros de chiffre d'affaires de Plastic Omnium proviendront de produits que n'avons pas aujourd'hui en portefeuille", nous explique-t-il.

Challenger et trublion du secteur

A travers cette stratégie Plastic Omnium ambitionne également d'entrer dans le cercle très fermé des grands équipementiers français que sont Valeo et Faurecia, devenu Forvia (et dans une moindre mesure Michelin). Pis, il se pose en challenger en allant le titiller directement sur leurs métiers. Sur l'éclairage, il va s'opposer au leader Valeo, mais aussi Faurecia qui vient de boucler une très structurante fusion avec l'allemand Hella, et spécialiste de l'éclairage.

Sur la pile à combustible, l'entreprise s'attaque à Symbio, coentreprise entre Faurecia et Michelin, et directement Faurecia, sur la partie des réservoirs. Ces entreprises ont tout de véritables mastodontes comparé à la petite entreprise familiale. En 2019, période d'avant-crise, Plastic Omnium avait engrangé 9 milliards d'euros de chiffres d'affaires. C'est dix milliards de moins qu'un Valeo ou un Faurecia (qui depuis a augmenté sa taille d'un tiers après le rachat d'Hella). Mais si Plastic Omnium ne dispose pas de la même surface financière que ses compatriotes, il estime être en mesure de devenir l'électron libre du secteur.

Le soutien de la famille

"Nous avons un actionnariat familial qui s'inscrit dans le temps long", rappelle Laurent Favre, en référence à la famille Burelle (60% du capital). En d'autres termes, la firme de Levallois-Perret peut compter sur la légèreté de sa structure hiérarchique pour être agile et saisir les opportunités, en toute indépendance et ne pas se laisser dicter sa feuille de route par le marché. Il peut également compter sur l'iconoclaste Laurent Burelle, qui a dirigé Plastic Omnium entre 2001 et 2020. Le patriarche, qui garde un œil sur le groupe du haut du conseil d'administration qu'il dirige, est un industriel averti et qui apprécie l'audace entrepreneuriale du plan de transformation de Plastic Omnium. Une aventure à suivre...

