Pourquoi Valeo, Faurecia et Plastic Omnium se lancent à l'assaut de l'éclairage automobile

Les Français spécialistes de l'éclairage automobile ? Les champions tricolores de l'équipement automobile en ont, en tout cas, fait un cheval de bataille pour leur développement. D'un côté, Valeo se revendique leader mondial des éclairages intérieurs et extérieurs. De l'autre, Faurecia et Plastic Omnium ont successivement annoncé des acquisitions structurantes dans ce domaine.

En août dernier, Faurecia avait ainsi procédé à l'acquisition de l'allemand Hella pour 6,7 milliards d'euros, soit le rachat le plus important de son histoire. Cette opération transforme le groupe dirigé par Patrick Koller en profondeur puisqu'il apporte six milliards d'euros de chiffres d'affaires en plus, soit une augmentation d'un tiers de l'ancien périmètre. La nouvelle entité a d'ailleurs adopté un nouvel intitulé du nom de Forvia.

Nouvelle diversification pour Plastic Omnium

Plus récemment, c'est le plus petit des trois qui a annoncé une acquisition structurante. Plastic Omnium a racheté l'indien Varroc pour 600 millions d'euros. Cette opération survient quelques semaines seulement après l'annonce du projet de rachat de l'allemand AMLS. "Avec Varroc Lighting Systems, nous devenons un véritable acteur de la chaîne de valeur complète de l'éclairage", a déclaré Laurent Favre, directeur général de Plastic Omnium, cité dans un communiqué.

Cette opération permet à Plastic Omnium de poursuivre la diversification de ses activités historiques tournées vers le plastique (réservoirs à carburant, pare-chocs, hayons...), avec notamment des investissements (et acquisitions) autour de la pile à combustible.

Une croissance robuste à venir

Les équipementiers automobiles français estiment que la branche éclairage est promise à un bel avenir puisque, d'après leurs prévisions, elle augmenterait de près de 5% par an pour les cinq prochaines années. D'après Plastic Omnium, le marché mondial de l'éclairage automobile devrait culminer à 42 milliards de dollars à cet horizon, contre 31 milliards en 2021.

L'activité éclairage leur permet également de sortir des logiques de croissance trop cloisonnées sur l'électrification et qui avaient entamé une grande partie de leurs investissements de ces dernières années. Avec l'éclairage, ils s'adresseront ainsi à tout le marché automobile mondial, voitures électrifiées ou non.

Enfin, l'éclairage est un terrain d'innovation à forte valeur ajoutée que les Français veulent absolument préempter. Que ce soit les feux extérieurs ou les ambiances intérieures, les constructeurs automobiles sont à la recherche de nouvelles technologies qui permettent de personnaliser et de différencier leurs modèles. Le gros de la croissance pourrait néanmoins se situer à l'intérieur de l'habitacle où l'éclairage est de plus en plus présent à travers des baguettes colorées sur la planche de bord ou les portières.

Le cockpit du futur est une obsession des équipementiers automobiles qui estiment que la connectivité de l'automobile va accentuer le recentrage de la chaîne de valeur autour des équipements de la planche de bord. Valeo a ainsi calculé que le contenu éclairage par voiture sera multiplié par 1,2 en 2025.

Faurecia challenger, Valeo en avance

Pour Faurecia, l'enjeu est immense puisque les activités dites "intérieures" représentaient un tiers de son chiffre d'affaires en 2021. En rachetant Clarion en 2019 (partie électronique) puis Hella, le groupe s'est ainsi mis en ordre de marche pour concevoir un écosystème d'innovation centré sur cette planche de bord qu'il appelle désormais le cockpit du futur.

Mais Valeo estime être le mieux placé des trois, profitant d'une expérience plus ancienne en matière d'éclairage. Le groupe dont Christophe Périllat vient de prendre la direction opérationnelle, succédant à Jacques Aschenbroich, prévoit de surperformer de près de 4 points le marché d'ici 2025 avec une croissance annuelle moyenne de près de 10%. De 4 milliards d'euros de chiffres d'affaires en 2021, le groupe vise 6 milliards dans trois ans.

Après la pile à combustible (où Faurecia affronte Plastic Omnium), c'est donc sur l'éclairage que les Français sont concurrents là où ils étaient jusqu'ici positionnés sur des métiers différents. C'est aussi une manière de se réapproprier une partie de la chaîne de valeur automobile dont d'aucuns craignent qu'elle échappe aux Français à terme.