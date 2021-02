Automobile : cinq questions pour comprendre la crise des semi-conducteurs

Une crise peut en cacher une autre... Après avoir été durement éprouvée par la crise du Covid en 2020, l'industrie automobile doit affronter celle de la pénurie de semi-conducteurs. Alors que les constructeurs automobiles français sont contraints de couper les lignes de plusieurs usines faute d'approvisionnements de cette pièce électronique, le gouvernement français a réuni les différents acteurs de la filière pour des mesures d'urgence. En réalité, tout laisse penser que la pénurie s'est installée pour plusieurs mois.

De quoi s'agit-il ?

L'industrie automobile intègre de plus en plus d'équipements électroniques: contrôle du freinage, direction assistée, gestion du moteur... Les semi-conducteurs permettent de gérer, à la façon de mini-ordinateurs, cette électronique de plus en plus puissante et complexe. Les équipementiers de rang 1 (Valeo, Faurecia, Bosch...) achètent ces circuits imprimés auprès de fabricants d'électroniques comme Texas Instruments, Infineon ou STMicroelectronics. Eux-mêmes (à l'exception de STMicroelectronics), se fournissent auprès de fondeurs, puis de graveurs. Bercy estime...