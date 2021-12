Renault Austral, 308 crossover... Les nouveautés 2022 les plus attendues

L'année 2022 sera-t-elle une année de fête pour l'automobile ? Après un exercice 2021 catastrophique, plombé par la crise des semi-conducteurs, repoussant plusieurs lancements commerciaux... Les constructeurs automobiles espèrent un retour au calme sur le front des approvisionnements, mais également sur une crise sanitaire qui n'en finit pas de donner des sueurs froides avec son cortège de nouveaux variants... Car les constructeurs ont besoin de renouveler leurs gammes pour relancer les ventes, rajeunir leurs catalogues, animer leur showroom, se mettre au diapason des nouvelles réglementations.

Cinq ans sans nouveautés !

Pour certaines, c'est même crucial. Chez Alfa Romeo, on n'a pas vu de nouveautés depuis bientôt cinq ans (le Stelvio en 2017). La marque premium italienne qui devait commercialiser sa Tonale cette année, a préféré décaler son lancement. Elle avait déjà montré un concept car préfigurant le modèle de série au salon de Genève 2019. Le Tonale s'inscrit parfaitement dans le pur style Alfa, épuré, sensuel et sportif. Ce SUV compact aura la lourde tâche de relancer une marque au très fort potentiel, à la notoriété mondiale, mais pénalisée par une gamme vieillissante.

Sa grande soeur, Maserati, avait également décidé de reporter le lancement du Grecale. La marque de luxe qui, comme Alfa Romeo, fait partie du groupe Stellantis, issu de la fusion entre Fiat et Peugeot, lèvera le voile sur ce nouveau SUV qui se positionnera en-dessous du Levante, mais n'en restera pas moins un grand machin avec ses 4,7 mètres de longueur. La marque au Trident ajoutera également une version spider à sa MC20, sa très confidentielle voiture de sport lancée en 2021 et dont les délais d'attente sont désormais de deux ans.

Lancements critiques pour Renault

L'année 2022 sera également une année cruciale pour Renault qui compte déployer sa nouvelle Mégane. Cette nouvelle génération sera entièrement électrique. Elle aura la lourde tâche de succéder à la Zoé, lancée en 2009, qui vit péniblement ses dernières heures. Chez Renault, les équipes sont toutes mobilisées pour réussir le lancement de ce modèle imaginé sous l'ancienne direction (Carlos Ghosn et Thierry Bolloré) et que Luca de Meo est parvenu à remanier à la marge afin de le recentrer sur le client.

L'autre événement produit pour la marque au losange est l'arrivée d'Austral. Ce nouveau SUV va remplacer le Kadjar. Le groupe espère consolider son offensive sur le segment des compacts après le succès de l'Arkana, lancé au printemps. Luca de Meo a fait de la reconquête du segment des compacts la matrice principale de sa stratégie de redressement.

Peugeot, de son côté, prépare une surprise. La marque qui avait achevé le renouvellement de sa gamme en 2019 avec la présentation des 208 et 2008, avait juré que son catalogue n'irait pas au-delà de six modèles. En 2022, celle qui est désormais au coude à coude avec Volkswagen pour le titre de première marque automobile européenne, devrait élargir sa gamme avec une sorte de crossover, entre la berline et le SUV. Peugeot n'a encore rien confirmé sur les contours de cette nouvelle carrosserie. Elle sera lancée en septembre prochain.

De l'électrique et encore des SUV...

Chez Volkswagen aussi il y a du neuf. La marque allemande va également se lancer dans les SUV coupé avec la commercialisation du Taïgo. Volkswagen va aussi poursuivre son offensive dans la voiture électrique avec l'arrivée d'une ID.5 et de l'ID. Buzz (un shuttle).

Après le Juke puis le Qashqai, Nissan va intensifier son offensive produit avec l'arrivée d'un nouvel X-Trail, son grand SUV qui sera désormais produit au Japon. Le partenaire de Renault mise énormément sur le déploiement de sa nouvelle technologie E-Power, une voiture électrique qui se recharge avec un petit moteur essence. Cette technologie sera lancée sur le nouveau Qashqai. Enfin, Nissan se relance sur la voiture 100% électrique avec un SUV appelé Ariya et dont le lancement avait également été retardé en raison de la crise des semi-conducteurs.

Avalanche de nouveautés chez les premiums

Chez les premiums, c'est, comme chaque année, une foule de nouveautés. Plus particulièrement chez Audi qui lancera pas moins de 3 nouveaux modèles, dont deux qui sont des nouveautés absolues. Après avoir repoussé les limites du déjà très grand Q7 en lançant en 2018 un Q8 (4,98 mètres), la marque aux anneaux va commercialiser un Q9. Un véritable paquebot de près de 5,20 mètres. Audi va continuer à étoffer sa gamme électrique avec un Q6 e-Tron.

BMW tente de reprendre la main sur la voiture électrique. Après le lancement de l'I4, la marque bavaroise va commercialiser l'I7.

Petite révolution chez Volvo. La marque suédoise dont le redressement de ces dix dernières années est probablement l'un des plus spectaculaires après la crise des subprimes de 2008, va déployer son C40. Ce SUV coupé répond à la mode lancée en 2009 par BMW et son X6, rejoint ensuite par Mercedes, et plus récemment, par Audi. Avec son C40, Volvo fait un pas de côté sur son design aux formes angulaires, avec cette silhouette très effilée.

Enfin, c'est Mercedes qui remporte la palme des lancements avec une pluie de nouveautés notamment dans son catalogue électrique dont un EQB, un EQE, une EQT et une EQS SUV... Sans parler de la gamme thermique qui verra un nouveau GLC et un nouveau cabriolet SL.