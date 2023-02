Sans volant, ni pédales : le grand début des navettes autonomes d'Amazon

Des navettes autonomes d'Amazon ont roulé sur la voie publique. Une avancée qui reste modeste : les passagers sont des employés du groupe transportés gratuitement et la navette est autorisée par les autorités à circuler sur un trajet de 1,6 kilomètre (1 mile) entre deux bâtiments du siège situé à Foster City.

Cela marque néanmoins une étape clé pour le groupe, qui affirme qu'il s'agit d'une première mondiale pour un véhicule spécifiquement conçu pour être entièrement autonome.

Vers la commercialisation d'un service de taxi autonome

« En annonçant le premier trajet de notre navette autonome pour les employés, nous ajoutons aux progrès réalisés par le secteur au cours de l'année passée et nous nous rapprochons de la commercialisation d'un service de taxi autonome destiné au grand public », a souligné Aicha Evans la directrice générale de Zoox, filiale d'Amazon, citée dans un communiqué.

La concurrence dans ce domaine fait rage. D'autres entreprises, comme Waymo, une filiale d'Alphabet, ou Cruise, une filiale de General Motors, déploient depuis plusieurs années, dans des zones limitées, des voitures pouvant se déplacer sans chauffeur mais elles disposent toujours d'un siège conducteur, d'un volant et de pédale au cas où un humain doive reprendre le contrôle.

Uber dans le starting-blocks

Début décembre, la start-up américaine Motional annonçait bientôt mettre à disposition des utilisateurs d'Uber, à Las Vegas, sa flotte de Hyundai IONIQ 5, des véhicules électriques capables de se déplacer sans chauffeur.

Le service sera accessible via les options UberX ou Uber Comfort Electric de l'application mobile. Les clients pourront se voir proposer l'une des voitures de Motional et devront accepter la course. Pour l'heure, des conducteurs pouvant intervenir en cas d'imprévus seront présents à bord, mais Motional espère proposer des taxis entièrement sans chauffeur en 2023.

Coentreprise fondée par le constructeur automobile sud-coréen Hyundai et l'équipementier américain Aptiv, la startup a signé début octobre un partenariat de dix ans visant à déployer des taxis autonomes dans plusieurs villes américaines. Après Las Vegas, l'objectif est de lancer un service similaire à Los Angeles. Depuis mai, Motional y propose déjà des livraisons autonomes pour les clients de la plateforme de commandes de repas Uber Eats.

Motional s'est aussi associé à Lyft, le principal rival d'Uber aux États-Unis, pour des projets de taxis autonomes. Un lancement grand public est prévu à Las Vegas l'an prochain et un autre doit avoir lieu à Los Angeles sans qu'une date n'ait été avancée. Uber a également signé en septembre un accord de dix ans avec Nuro, un autre spécialiste des véhicules autonomes, pour développer les livraisons de nourriture sans chauffeur à Houston et Mountain View.

En France, Transdev et le fournisseur de navettes Easymile ont jeté l'éponge

En France, au terme d'une période de test sans passagers, Transdev et son fournisseur de navettes Easymile ont mis fin en avril 2022 à l'expérimentation baptisée Nimfea qui avait été lancée avec tambour et trompettes, il y a un peu plus d'un an. Elle devait rouler entre la gare de Vernon et Giverny. Ce devait être « le plus long parcours sur routes ouvertes mixtes jamais testé par ce type de véhicule autonome et une première en Europe », se félicitaient alors les deux partenaires.

Trois mois et un million d'euros d'investissement plus tard, l'heure est donc à la déconvenue. « Les conditions ne sont pas réunies pour une ouverture au public pour assurer la sécurité des voyageurs et des usagers de la route », justifiaient les partenaires.

Lors des phases de test, les véhicules ont en effet franchi sans encombre les obstacles dans le centre de Vernon où ils devaient traverser un pont et un rond-point équipé de feux tricolores pour la circonstance. En revanche, ils ont rencontré beaucoup d'aléas dans la seconde partie du tracé : une route de campagne à deux voies limitée à 50 km/h. « Sur ce tronçon, la période d'essai a montré des situations à risques ».

