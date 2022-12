Stellantis arrête la fabrication des Jeep Cherokee sur le site de Belvidere dans l'Illinois

Le constructeur automobile Stellantis prévoit de suspendre l'activité dans une usine de la marque Jeep aux États-Unis, le groupe invoquant des difficultés dues à la pandémie et la hausse des coûts liée à la transition vers l'électrique. La production sur le site d'assemblage de Belvidere dans l'Illinois, où sont fabriqués des SUV Jeep Cherokee, cessera le 28 février, a précisé l'entreprise vendredi dans un message transmis à l'AFP. Les quelque 1.350 salariés de l'usine seront licenciés.

L'entreprise, qui réfléchit à d'autres façons d'utiliser le site, « s'efforcera de placer les employés licenciés pour une durée indéterminée dans des postes à temps plein dès qu'ils seront disponibles ». « Notre secteur a été affecté par une multitude de facteurs tels que la pandémie de Covid 19 et la pénurie mondiale de semi-conducteurs, mais le défi le plus important est l'augmentation des coûts liés à l'électrification du marché automobile », a justifié Stellantis. Le constructeur a annoncé qu'il investirait plus de 30 milliards d'euros (31,6 milliards de dollars) jusqu'en 2025 pour électrifier sa gamme de véhicules. Il a également déclaré qu'il s'attend à ce que les véhicules électriques représentent 100 % de ses ventes en Europe et 50 % aux États-Unis d'ici 2030.

« Une insulte pour tous les contribuables »

Le syndicat américain représentant le secteur automobile, UAW, a critiqué cette décision. Des produits importés d'autres pays pourraient être fabriqués dans l'usine tandis que la transition vers l'électrique "crée des opportunités pour de nouveaux produits", a commenté Cindy Estrada, chargée de Stellantis au sein du syndicat. « Des entreprises comme Stellantis reçoivent des milliards de dollars d'incitations gouvernementales pour passer aux énergies propres. C'est une insulte pour tous les contribuables qu'elles ne réinvestissent pas cet argent dans nos communautés », a-t-elle ajouté.

Tim Ferguson, président d'atelier de la section locale 1268 du syndicat United Auto Workers (UAW), qui représente les travailleurs horaires de l'usine de l'Illinois, a déclaré dans une interview que des documents de l'entreprise montrent que la production de Cherokee est transférée à l'usine de Toluca, au Mexique. « C'est une pilule assez difficile à avaler qu'ils vont expédier votre véhicule au Mexique, a regretté Tim Ferguson. Pour moi, cela ne fait aucun doute », a-t-il ajouté. « Leur plan est de fermer cette usine ». La porte-parole de Stellantis, Jodi Tinson, n'a pas voulu dire si la production Cherokee serait transférée à Toluca. « Nous ne commentons pas l'avenir du Cherokee ».