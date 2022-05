Stellantis : l'Amérique du Nord et Jeep sauvent le trimestre

Toujours robuste! Dans un contexte particulièrement dégradé, Stellantis est parvenu à dégager une performance commerciale honorable sur l'exercice trimestriel qui s'est achevé le 31 mars. Le groupe automobile franco-italo-américain a annoncé ce jeudi un chiffre d'affaires de 41,5 milliards d'euros, soit une hausse de 12%, et ce, alors que les immatriculations ont baissé de 12% (1,4 million de voitures vendues).

La crise des semi-conducteurs s'éternise...

Stellantis estime que les ventes ont encore été impactées par la pénurie de semi-conducteurs. Le phénomène assèche le marché automobile depuis un peu plus d'un an, lorsque l'industrie a brutalement repris sa production à l'issue de la crise sanitaire. Pour Richard Palmer, le directeur financier de Stellantis, le groupe est parvenu à limiter l'impact de cette crise grâce à une politique tarifaire stricte (pas de remises), un mix véhicules favorable (plutôt des modèles situés sur le haut du panier), et des taux de change positifs.

Lire aussi 2 mnSemi-conducteurs : selon Carlos Tavares (Stellantis), des industriels font des stocks et entretiennent la pénurie

L'Amérique du Nord en forme, l'Europe à la traîne

En regardant dans le détail... C'est l'Amérique du Nord qui semble cocher toutes ces cases. Les ventes y ont augmenté de 6% et le chiffre d'affaires de près d'un tiers. Stellantis y a profité de la commercialisation de nouveaux modèles très hauts de gamme notamment chez Jeep avec les nouveaux Grand Cherokee, Wagoneer et Grand Wagoneer, et le rafraîchissement du Compass.

A l'inverse, l'Europe a vu ses ventes baisser de 24%. Là encore, Stellantis a limité la casse grâce à une actualité produit très forte comme le déploiement des Citroën C4, DS4, Opel Mokka ou encore la nouvelle Fiat 500e. Cela a permis d'enregistrer une baisse de seulement 9% du chiffre d'affaires dans cette région.

Au final, l'Amérique du Nord pèse 20,7 milliards d'euros dans le chiffre d'affaires de Stellantis (+4,7 milliards), tandis que l'Europe représente 14,6 milliards (-1,4 milliards). A noter que l'Amérique Latine a également contribué à la progression du chiffre d'affaires (+846 millions) et frôle les 3 milliards d'euros d'activité. L'Asie-Inde-Pacifique, elle, ne représente que 934 millions d'euros de chiffre d'affaires, en hausse de 69 millions d'euros.