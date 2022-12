Stellantis veut entrer au capital de Symbio, leader de la mobilité hydrogène

Stellantis accélère dans la mobilité décarbonée. Le constructeur français a, en effet, entamé des négociations exclusives qui visent à lui permettre de prendre une participation au capital de Symbio, leader de la mobilité hydrogène zéro émission. L'objectif est de jouer un rôle majeur dans ce secteur aux côtés des actionnaires existants, Faurecia et Michelin. « La feuille de route technologique de Symbio s'intègre parfaitement aux plans de Stellantis concernant le déploiement de solutions hydrogène en Europe et aux États-Unis », souligne, dans un communiqué, Carlos Tavares, directeur général de Stellantis. « Cette avancée nous permettra d'accélérer le développement et la commercialisation de produits à faibles émissions pour nos clients, en complément des véhicules électriques traditionnels.»

Stellantis a commercialisé ses premiers utilitaires de taille moyenne à hydrogène fin 2021. L'entreprise affiche des ambitions qui incluent notamment l'élargissement des solutions à hydrogène aux grands utilitaires dès 2024 en Europe et en 2025 aux États-Unis, tout en explorant les opportunités existantes pour les poids lourds.

Vers l'autosuffisance énergétique

Par ailleurs, en début de semaine, à l'occasion de l'inauguration de son usine de construction de moteurs électriques à trémery en Moselle, pour ses modèles DS3, Peugeot 208, Jeep Avenger et Opel Mokka, le constructeur avait déclaré se vouloir autosuffisant en termes d'énergie sur 50% de ses sites européens d'ici 2025. Les 200 salariés de cette première ligne devraient assembler plus de 200.000 moteurs par an, avant l'ouverture d'une deuxième ligne fin 2023. La production pourrait même monter jusqu'à un million de moteurs dès 2024, si le parc des voitures électriques poursuit son expansion.

En multipliant les projets dans l'énergie éolienne, géothermique ou solaire, le groupe qui rassemble Peugeot-Citroën et Fiat-Chrysler compte réduire ses factures et son bilan carbone, en parallèle de l'électrification de ses gammes.

Pour Florent Menegaux, CEO de Michelin, « les piles à hydrogène contribueront largement à décarboner la mobilité ainsi que d'autres secteurs ». En octobre 2022, Symbio avait annoncé la mise en œuvre de son projet HyMotive qui vise à accélérer son industrialisation et le développement d'innovations disruptives. Un projet qui permettra à l'entreprise d'atteindre une capacité de production annuelle totale en France de 100.000 systèmes d'ici 2028 avec la création de 1.000 emplois en France.

Cette transaction doit lui permettre d'accélérer son développement en s'appuyant sur le leadership de Stellantis sur les marchés automobiles européen et américain. La conclusion de la transaction devrait avoir lieu au cours du premier semestre 2023.

Stellantis mise sur le rétrofit Stellantis va tester le rétrofit, qui consiste à convertir des véhicules thermiques à l'électrique, sur des utilitaires en France en vue d'une commercialisation en 2024. Une solution « à la fois durable et abordable pour les clients qui souhaitent passer à une mobilité zéro émission et réduire leur coût d'usage (TCO) sans devoir remplacer leur véhicule », selon le constructeur. Le constructeur a, en effet, signé un partenariat avec un jeune atelier français Quinomic, la réussite de ce développement conjoint « d'ici fin 2023 » et les retours des clients sur les prototypes permettront « la mise en œuvre et la commercialisation de la solution à partir de 2024 en France ». Leader dans la catégorie des gros fourgons en Europe avec le Fiat Ducato, Stellantis propose depuis quelques mois des versions électriques pour tous ses utilitaires.

(Avec AFP)