Renault va couvrir la moitié de sa consommation énergétique avec de l’énergie renouvelable

Le solaire et l'éolien ont le vent en poupe. Renault a signé, ce jeudi, un contrat d'électricité de 350 mégawatts avec le producteur français d'électricité renouvelable Voltalia. Cette puissance représente pour Renault « jusqu'à 50% de la consommation d'électricité de ses activités », a indiqué Voltalia dans un communiqué.

L'énergéticien, qui produit et vend de l'électricité éolienne, solaire, hydraulique ou encore provenant du stockage ou de la biomasse, va installer des panneaux photovoltaïques près des usines de Renault. D'après le plan mentionné par Voltalia, le groupe automobile disposera de 100 mégawatts de puissance en 2025 puis de 350 mégawatts d'ici 2027. Une annonce qui intervient quelques jours après la présentation par le gouvernement d'un fonds de 70 millions d'euros pour inciter les industriels à signer des contrats d'énergie renouvelable de long terme (PPA)

Un contrat gigantesque

D'après Voltalia, « le contrat couvre une puissance totale de 350 mégawatts représentant la production d'environ 500 gigawattheures par an. D'une durée de 15 ans, il s'agit d'un engagement inédit en France en termes de puissance ». Renault a signé le plus grand contrat d'approvisionnement en électricité renouvelable jamais signé en France d'après le producteur d'énergie verte.

Un contrat qui devrait faire avancer la filière photovoltaïque en France. Selon EDF, en 2018, le photovoltaïque ne représentait de 10,5 TWh soit 2% de la production nationale d'électricité. Mais cette part est en constante augmentation puisqu'elle est montée à 11,6 TWh en 2019, soit une progression de 7,8 % par rapport à 2018. Le montant du contrat n'a pas été rendu public, mais il s'agira pour le constructeur d'un gros investissement. Ce projet entre dans le plan de Renault de diviser par deux les émissions de CO2 de ses sites d'ici 2030, en se basant sur ses émissions de 2019.

Le plan stratégique Renaulution

A la tête du constructeur automobile français depuis juillet 2020, Luca de Meo s'est lancé dans un chantier pharaonique pour développer le groupe dépassé par Stellantis et qui a accumulé les pertes en 2019 et 2020 et un discret retour à l'équilibre en 2021. Son projet s'appelle Renaulution. Il consiste à pousser le groupe à se développer sur des thématiques d'avenir comme l'électrification ou la conduite autonome.

C'est dans ce cadre que Renault a créé la Software Republique avec Dassault Systemes, Orange, Atos et ST Microelectronics, un projet dédié à la création de nouveaux outils technologiques pour rendre les véhicules du groupe plus intelligents et économes. En juin 2021, le groupe au losange a aussi annoncé investir dans Verkor, une jeune pousse française de production de batteries, et être partenaire du projet d'usine géante de batteries électriques à Douai.

Plus concrètement, Renault a sorti de nouveaux modèles électriques comme la Dacia Spring et projette de sortir une version remasterisée de la 4L qui sera produite dans l'usine Renault de Maubeuge. Une course vers le tout électrique et les énergies vertes qui est partagée par tous les constructeurs automobiles.

Le constructeur japonais Mazda a aussi annoncé mardi 22 novembre qu'il souhaitait que ses ventes de voitures électriques représentent 25% à 40% de ses ventes mondiales en 2030. Pour parvenir à cet objectif, le constructeur prévoit d'investir 1.500 milliards de yens (10,3 milliards d'euros au cours actuel). Cette somme sera utilisée pour pousser ses entreprises partenaires à électrifier leurs véhicules. Pour son approvisionnement en batteries, Mazda a aussi annoncé un partenariat avec Envision AESC, la filiale japonaise de l'entreprise chinoise de fabrication de batterie Envision. Un fabricant aussi à l'origine de la construction de la gigafactory de Douai.

(avec AFP)