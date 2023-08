Union européenne : les ventes de voitures électriques repassent derrière celles de diesels

Malgré une croissance fulgurante de +60,6% en juillet par rapport au même mois de l'année dernière, les ventes de voitures électriques ont été moins nombreuses que celles des véhicules diesel. Pour rappel, elles les avaient dépassées pour la première fois de l'histoire au mois de juin.

Les ventes de véhicules électriques ont ainsi représenté 13,6% du marché en juillet, soit 115.971 unités écoulées, contre 14,1% pour les diesels (120.016 unités, en baisse de -9,1% sur un an). C'est toutefois la motorisation essence qui a encore largement dominé le marché (35,8% des parts, en hausse de +5% sur un an, soit 304,903 véhicules vendus).

La tendance est la même sur l'ensemble du début d'année. Entre janvier et juillet, quelque 2,3 millions de voitures à essence ont été vendues dans l'UE (+14% sur un an), contre 910.000 diesels (-3%) et 820.000 électriques (+55%). Les hybrides atteignent sur cette période 1,6 million de ventes (+29%), et les d'hybrides rechargeables, qu'on peut brancher sur une prise ou une borne, 468.000 unités (+2%).

12e mois de hausse, mais des ventes encore inférieures à 2019

Toutes motorisations confondues, il s'est vendu 815.156 voitures neuves dans l'Union européenne en juillet, soit 15,2% de plus sur un an. C'est surtout le 12e mois d'affilée de croissance pour le marché automobile européen. Ce dernier a recommencé à croître durablement depuis août 2022, alors que la crise sanitaire, conjuguée à une pénurie de pièces dont les cruciaux composants électroniques, lui avait porté un coup très dur.

L'industrie automobile présente des « signes de rétablissement après les ruptures d'approvisionnement liées à la pandémie » de Covid-19, note ainsi l'association des constructeurs (ACEA) dans un communiqué publié ce mercredi 30 août.

Reste que, malgré ces hausses, les niveaux sont encore inférieurs à ceux d'avant la crise liée au Covid-19. Ainsi, sur les sept premiers mois de l'année, le marché enregistre une croissance de +17,6%, avec 6,3 millions de voitures neuves vendues. Ce qui demeure 22% inférieur à cette même période en 2019.

Du côté des marques et constructeurs, Tesla a connu en juillet la plus forte progression, à près de 14.000 voitures (+650%). Cela reste cependant toujours très loin des mastodontes Volkswagen (233.000 unités, +18%) et Stellantis (144.000 ventes, -6,1%). Le groupe Renault a vu ses ventes progresser de +17%, à 90.000 immatriculations.

Le marché français le plus dynamique

De son côté, le marché français a confirmé sa reprise en juillet. Avec 128.947 voitures particulières neuves immatriculées, il a enregistré une croissance de +19,9% par rapport à juillet 2022. C'est toutefois moins qu'avant la pandémie, où 172.228 voitures avaient été vendues en juillet 2019, selon les chiffres de la Plateforme automobile (PFA, représentant constructeurs et équipementiers).

« Les fondamentaux du marché se remettent en place », a commenté François Roudier pour la PFA. Cependant, ce nouveau mois de hausse - le douzième consécutif également - ne promet pas un retour à des ventes record : les carnets de commandes restent maigres, liés au contexte économique morose, analyse-t-il.

Le marché allemand affiche aussi une belle croissance (+18,1% pour 243.277 voitures neuves écoulées), ainsi que l'Espagne (+10,7%) et l'Italie (+8,7%).

