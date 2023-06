Voitures d'occasion : les prix se stabilisent mais restent encore élevés

our le deuxième trimestre consécutif, le marché des voitures d'occasion s'est stabilisé. Les prix ont en effet baissé de 0,3% sur trois mois au deuxième trimestre 2023, à 22.900 euros en moyenne, indique La Centrale, qui rassemble les annonces de concessionnaires automobiles, dans un communiqué publié ce mercredi 28 juin.

Selon Leboncoin, les prix des véhicules ont même amorcé une légère baisse de -2,5% par rapport au premier trimestre, à 11.181 euros en moyenne pour les véhicules vendus par les particuliers, et 23.126 euros en moyenne pour les véhicules vendus par les professionnels.

Cela contraste avec les deux années de hausse suite à la crise du Covid-19. Les tarifs s'étaient envolés de 30% depuis début 2021, avec une baisse des offres sur le marché, faute de voitures neuves en nombre suffisant, et une demande toujours soutenue. Avant de marquer le pas au début de cette année.

Les prix des voitures récentes grimpent

Les véhicules âgés de 2 à 8 ans voient notamment leurs prix se stabiliser, indique La Centrale.

A contrario, les prix des véhicules d'occasion les plus récents (moins de deux ans) continuent cependant d'augmenter. De +1,4% sur trois mois, à près de 30.000 euros en moyenne, à cause « des pénuries de véhicules neufs et de la progression des parts de marché des véhicules électriques et des SUV, qui sont des véhicules plus coûteux », explique Antoine Despujols, directeur Stratégie de La Centrale.

Les véhicules de plus de 15 ans subissent aussi une forte hausse : +15,8%, à 7.990 euros en moyenne. Cela s'explique par le « maintien d'une forte demande des consommateurs, qui sont contraints de se diriger vers des véhicules plus âgés dans le contexte de baisse de pouvoir d'achat et d'inflation actuel », selon Antoine Despujols.

Bon à savoir : cinq ans pour réclamer si une voiture d'occasion est maquillée La livraison d'une voiture d'occasion maquillée, bricolée, reconstituée, est un manquement du vendeur à son obligation de livraison ou de délivrance, selon la Cour de cassation dans une décision mi-juin. La juridiction avait été saisie par un acquéreur, plusieurs années après avoir acheté une voiture d'occasion pour un prix important. Constatant un mauvais fonctionnement, il avait fait appel à un expert qui avait découvert que le véhicule avait en réalité été reconstitué par le rassemblement de trois voitures. Cela s'apparentait à un vice caché pour cet acquéreur qui réclamait la résolution de la vente, c'est-à-dire l'annulation de tout par la restitution, de part et d'autre, de l'objet et du prix. La justice n'a pas suivi ce raisonnement mais a considéré qu'il s'agit d'un manquement du vendeur à son obligation de livraison de l'objet acheté, conformément aux spécifications du contrat. Dès lors, l'acheteur n'a pas seulement deux ans pour se plaindre, mais cinq ans à compter de la découverte de la non-conformité de la voiture.

(Avec AFP)