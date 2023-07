Union européenne : il s'est vendu en juin plus de voitures électriques que de diesels, une première

C'est une première : en juin il s'est vendu davantage de véhicules électriques que de diesel sur le Vieux continent. Ainsi, avec 158.000 véhicules neufs vendus le mois dernier dans l'Union européenne, selon l'association des constructeurs (ACEA), la part de marché des voitures électriques à batterie a bondi de 10,7 % à 15,1 %, dépassant ainsi la part des voitures diesel.

Dans le détail, les nouvelles immatriculations de voitures électriques ont augmenté de manière significative de 66,2 %, soit un total de 158.252 unités. La plupart des marchés de l'UE ont enregistré des gains impressionnants à deux et trois chiffres, tels les Pays-Bas (+90,1 %), l'Allemagne (+64,4 %) et la France (+52,0 %). Cette progression est portée en particulier par Tesla, qui a cassé ses prix : une électrique sur cinq vendue en Europe au premier semestre porte le badge au T majuscule.

Les voitures essence font toujours la course en tête

Les voitures essence conservent néanmoins la première place, avec 36,3 % de part de marché connaissant une progression des ventes de 11 % pour 379.067 unités. Cependant, la part de marché a diminué puisqu'elle était de 38,5 % en juin 2022. Cette croissance a été principalement alimentée par des gains solides dans les quatre plus grands marchés de l'UE, notamment l'Allemagne (+19,8 %) et l'Espagne (+11,9 %).

Les voitures hybrides électriques restent le deuxième choix des conducteurs avec 24,3 % de part de marché pour 254.100 immatriculations. Cette croissance a été principalement alimentée par des gains importants sur les plus grands marchés de l'UE : l'Allemagne (+59,1 %), l'Italie (+29,9 %), la France (+27,9 %) et l'Espagne (+22,7 %). Concernant les voitures hybrides rechargeables, l'augmentation des immatriculations est de 13,4 % malgré une baisse significative de 39,2 % des ventes en Allemagne, l'augmentation substantielle en France (+49,9 %) et en Espagne (+51,7 %) a largement compensé ce déclin. La part de marché global des voitures hybrides rechargeables est passée de 8,2 % à 7,9 % en juin .

Quant au marché des voitures diesel dans l'UE, il continue donc de baisser : -9,4 % le mois dernier, malgré la croissance en Allemagne (+10,3 %) et sur les marchés d'Europe centrale, notamment la Roumanie (+22,4 %). Les voitures diesel représentent désormais une part de marché de 13,4 %, contre 17,4 % en juin de l'année dernière. Il est coulé par des malus à l'achat et une hausse du coût du carburant, qui ont fait suite au scandale des émissions truquées (Dieselgate).

Une croissance globale des immatriculations de 17,8%, encore loin du niveau de 2019

Au global, en juin 2023, le marché automobile de l'Union européenne a augmenté de 17,8 % pour atteindre 1 million d'unités immatriculées. À l'exception de la Hongrie (-1,4 %), tous les marchés de l'UE ont connu une croissance, y compris les quatre plus grands : l'Allemagne (+24,8 %), l'Espagne (+13,3 %), la France (+11,5 %) et l'Italie (+9,1 %). Au cours du premier semestre 2023, les nouvelles immatriculations de voitures de l'UE ont connu une augmentation significative (+17,9 %), atteignant 5,4 millions d'unités. La plupart des marchés de la région ont connu une croissance significative au cours des six premiers mois de 2023, y compris les quatre plus grands : l'Espagne (+24,0 %), l'Italie (+22,8 %), la France (+15,3 %) et l'Allemagne (+12,8 %). Les volumes cumulés restent inférieurs de 21 % par rapport à 2019.

Vokswagen toujours plus haut

Depuis le début de l'année, Volkswagen a largement conforté sa place de plus gros vendeur d'automobiles en Europe, régnant sur 26,1% du marché (+1,3 point en un an) avec plus de 1,4 million de voitures vendues, aidé par le dynamisme de sa marque principale, d'Audi, de la tchèque Skoda ou des sportives espagnoles de Cupra. Le géant allemand est suivi par le franco-italo-américain Stellantis (18,8% du marché, en baisse de 1 point sur un an), avec des parts de marché en baisse pour Peugeot, Opel, Fiat ou Citroën. Les petites marques Alfa Romeo et Jeep rebondissent cependant grâce à leurs nouveaux modèles. Le français Renault atteint 11,1% du marché européen (+0,5 point en un an), servi par le dynamisme des voitures à coûts serrés Dacia dont les volumes ont crû de 30.1% sur les six premiers mois de l'année. Hyundai-Kia et Toyota ont vu leur progression freinée, à 8,4% et 6,8% de parts de marché.

Un projet de « route électrique » en France pour sortir les poids lourds du diesel Deux technologies permettant aux véhicules électriques de se recharger en roulant vont bientôt être testées sur l'autoroute A10, près de Paris. D'un côté, des bobines magnétiques glissées sous le bitume rechargeront les batteries par induction, comme des téléphones portables. De l'autre, un rail inséré au ras du bitume permettra aux véhicules équipés de se brancher au sol. Ces systèmes de « routes électriques » pourraient accélérer la révolution en cours dans l'industrie automobile: ils permettent aux véhicules électriques de rouler plus longtemps, sans s'arrêter pour recharger, et sans traîner des batteries trop lourdes et gourmandes en matériaux rares. La « route électrique » sera notamment essentielle pour électrifier rapidement les poids lourds, qui roulent encore massivement au diesel, selon des rapports rendus au ministère des Transports à l'été 2021. Sur l'A10, l'idée est de tester ces solutions à haute vitesse. Il s'agit de « lever les dernières questions qui restent, avant de déployer ces technologies à grande échelle, sur des centaines ou des milliers de kilomètres », explique Louis du Pasquier, en charge du projet chez Vinci. Des premiers tests seront effectués en septembre 2023 à Rouen sur une piste fermée du Cerema, un établissement public sous la tutelle du ministère de la Transition écologique.

(Avec AFP)