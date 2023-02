En Europe, Nissan ne compte quasiment plus vendre de voitures thermiques en 2027

Pionnier de l'électrique, Nissan continue de miser sur cette motorisation pour le futur. Le constructeur japonais, qui commercialise la Leaf, la voiture 100% électrique la plus vendue au monde jusqu'en 2019, a en effet revu à la hausse ses ambitions de ventes de véhicules électrifiés à l'échelle planétaire. Comme indiqué dans un communiqué publié ce lundi 27 février, il table dorénavant sur une part de 55% pour ses véhicules électrifiés dans ses ventes mondiales à l'horizon 2030. Son précédent objectif, annoncé fin 2021 dans le cadre de sa stratégie de long terme « Ambition 2030 », faisait état d'une part de 50% de véhicules électrifiés d'ici 2030. Ceux-ci représentaient environ 10% de ses ventes en 2020.

La hausse des objectifs focalisée sur le 100% électrique

Pour atteindre son objectif, Nissan compte introduire 27 nouveaux modèles "électrifiés" (catégorie qui chez Nissan englobe les hybrides, les e-Power et les 100% électrique) d'ici la fin de son exercice 2030/31, contre 23 précédemment, a-t-il précisé dans un communiqué. Parmi eux, 19 seront des véhicules 100% électriques, contre 15 dans les précédentes ambitions. De fait, ce sont quatre véhicules 100% électriques qui à eux seuls constituent la hausse des objectifs précédents.

Nissan dit désormais viser 98% de ventes "électrifiées" en Europe d'ici la fin de son exercice 2026/27, contre un précédent objectif de 75%.

Renforcement de l'alliance avec Renault

L'entreprise indique vouloir « poursuivre sa robuste politique d'électrification » et « étudier la possibilité de renforcer sa collaboration avec l'Alliance ».

Dans le reste du monde aussi, Nissan a relevé ses objectifs. Au Japon, le constructeur table à présent sur 58% de ventes électrifiées (au lieu de 55% précédemment) d'ici 2026/27. Aux États-Unis, le groupe s'attend toujours à ce que ses futurs véhicules électriques représentent 40% de ses ventes en 2030/31.

Nissan a par contre baissé ses prévisions en Chine. Il vise désormais 35% d'ici 2026/27, un seuil moins ambitieux que les 40% évoqués jusque-là.

Une Alliance refondée et riche de nouveaux projets

Allié du français Renault depuis 1999, Nissan compte donc s'appuyer sur ce partenariat. Pour rappel, les deux constructeurs ont annoncé au début du mois un nouveau départ de leur collaboration, au bout de près d'un an de négociations complexes. Cette refonte prévoit un rééquilibrage de leurs participations croisées et de nouveaux projets, justement dans l'électrique.

Chacune des deux entreprises va désormais détenir 15% du capital de l'autre, alors que Renault possédait jusqu'à présent 43,4% de Nissan, ce qui avait été une source de grandes tensions par le passé. Nissan va de son côté investir dans Ampere, le futur pôle électrique de Renault devant être introduit en Bourse. Le montant de son investissement n'a pas encore été précisé mais il doit porter sur 15% maximum de la société.

Les deux constructeurs ont par ailleurs indiqué mi-février investir environ 600 millions de dollars en Inde afin d'y lancer six nouveaux modèles (trois chacun), dont deux électriques.

Nouvelle baisse des prévisions de ventes en volume sur 2022/23...

Malgré cette dynamique, Nissan a de nouveau abaissé son objectif annuel de ventes en volume début février. Il prévoit désormais d'écouler 3,4 millions de véhicules sur l'ensemble de son exercice 2022/23 qui s'achèvera fin mars, soit une baisse de 12,3% sur un an, contre un précédent objectif de 3,7 millions d'unités.

Le groupe a cité dans un communiqué « les pénuries de semi-conducteurs et l'impact de la propagation des infections au Covid-19 en Chine » comme raisons pour la révision à la baisse de son objectif de ventes en volume, qu'il avait déjà réduit en novembre dernier.

... mais maintien des objectifs annuels au plan financier

Pour autant, Nissan a maintenu tous ses objectifs annuels sur le plan financier, car il prévoit de « compenser » l'impact négatif de ce recul en volume par une « stricte » gestion de ses coûts, l'amélioration de ses prix de vente et des effets de change positifs liés à la baisse du yen.

Nissan vise donc toujours un bénéfice net annuel de 155 milliards de yens (1,1 milliard d'euros au taux de change actuel), ce qui serait un bond de 28,1% par rapport à 2021/22. Et il prévoit encore un bénéfice opérationnel annuel de 360 milliards de yens (+45,6%) pour un chiffre d'affaires de 10.900 milliards de yens (+29,4%).

Pour son troisième trimestre (octobre-décembre), Nissan a publié des résultats en très forte croissance, avec un bénéfice net de 50,6 milliards de yens (+54,7% sur un an) et un bénéfice opérationnel de 133,1 milliards de yens, soit 2,5 fois plus qu'un an plus tôt à la même période.

Son chiffre d'affaires trimestriel a par ailleurs grimpé de +28,6% à 2.837,4 milliards de yens (20,1 milliards d'euros au cours actuel), bien que ses ventes en volume sur la période aient baissé de 6,9% sur un an, lestées notamment par la Chine, l'Amérique du Nord et l'arrêt de ses activités en Russie.

(avec AFP)