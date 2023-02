Selon une étude, les camions électriques seraient moins polluants, batteries comprises, que les diesels

C'est une étude qui a vocation à « répondre aux incertitudes sur les gaz émis à chaque étape de la vie » des camions selon Nikita Pavlenko, l'un de ses auteurs. Réalisée par le Conseil international sur le transport propre (ICCT), une ONG, elle montre que « le problème n'est pas la construction du véhicule mais son usage sur route », précise-t-il dans un communiqué paru ce mardi 7 février. Et, à ce sujet, « seuls les camions électriques et certains camions à pile à combustible peuvent permettre au secteur du transport d'atteindre ses objectifs climatiques ».

Dans le détail, l'étude révèle qu'un tracteur électrique de 40 tonnes, année-modèle 2021, émet 63% de gaz à effet de serre en moins qu'un camion Diesel sur 1,3 million de kilomètres parcourus. Et ce, en intégrant sa fabrication et l'électricité produite selon le mix énergétique européen, indique l'ONG écologiste. Avec de l'électricité produite à partir d'énergies renouvelables, ces émissions pourraient même être réduites de 84% par rapport aux camions Diesel les plus performants.

Lire aussiVéhicules électriques et batteries : Il n'y aura pas de métaux pour tout le monde !

Concernant les camions à pile à combustible, ils permettent de baisser les émissions de 85% mais seulement si leur hydrogène est produit à partir d'énergie renouvelable, ce qui reste extrêmement rare.

Quant au gaz naturel, mis en avant par de nombreux transporteurs pour baisser leurs émissions à effet de serre, il ne permet que des réductions « marginales », entre 4 et 18% de moins que le diesel, souligne l'étude. Si l'on prend en compte les conséquences du gaz naturel sur le réchauffement à court terme, liées aux fuites de méthane lors de l'extraction du gaz, cette énergie devient même plus polluante que le diesel.

Lire aussiHydrogène issu du nucléaire : les fourberies de Berlin

Un marché en forte croissance

Encore embryonnaire, le marché des camions électriques est en pleine croissance. Plusieurs constructeurs ont déjà investi le créneau, qu'il s'agisse des traditionnels fabricants de poids lourds comme Daimler, Volvo, Traton (filiale de Volkswagen) et le chinois BYD, ou des start-up comme l'américaine Nikola. Les livraisons débutent tout juste mais de nombreuses commandes ont été passées.

Renault Trucks, filiale de Volvo, s'est aussi lancé depuis deux ans sur ce segment. L'entreprise a franchi fin novembre 2022 la barre des mille exemplaires produits sous le sigle E-Tech dans son usine de Blainville-sur-Orne (1.450 salariés) près de Caen, pionnière en Europe dans la construction de camions électriques. « Aujourd'hui, la moitié des camions électriques vendus en Europe est fabriquée dans cette usine qui est dimensionnée pour en produire au moins 2000 par an », indiquait Olivier Metzger, directeur des énergies alternatives chez Renault Trucks.

Lire aussiCamions électriques : le pied de nez de Renault Trucks à Tesla

Tesla compte aussi prendre sa part du gâteau sur le marché des poids lourds électriques. Début décembre 2022, le géant américain a livré son premier camion électrique - avec trois ans de retard - avec la promesse qu'il peut rouler sur de longues distances sans avoir à s'arrêter à la borne de recharge.

Selon Elon Musk, le patron de l'entreprise, le camion chargé, avec un poids total de près de 37 tonnes, peut parcourir 500 miles (805 kilomètres) sans recharge, quand les véhicules actuellement proposés offrent une autonomie de 250 à 300 miles (400 à 480 kilomètres). Si le groupe tient ses promesses, « cela va faire une grosse différence », remarquait alors Dave Mullaney, spécialiste des transports au cabinet de développement durable RMI.

Lire aussiDaimler Truck dévoile le tout premier camion électrique et prend de vitesse Tesla

Une réglementation qui pousse à réduire les émissions

Les fabricants et transporteurs de camions font de plus en plus attention à se montrer soucieux de l'environnement. Il faut dire que le secteur du transport est le premier producteur de gaz à effet de serre (30%) de l'Union européenne. Les véhicules lourds, entre bus et camions, représentent environ 26% de ces émissions. Si les bus et les utilitaires légers se convertissent rapidement à l'électrique, le diesel représente encore 99% des camions vendus en Europe en 2021.

Mais ces acteurs sont aussi poussés en ce sens par la réglementation. Aux États-Unis, la Californie a voté une loi prévoyant l'élimination progressive des camions à moteur thermique, imitée depuis par d'autres États. Et fin 2022, les autorités américaines ont annoncé durcir les normes de pollution des camions construits à partir de 2027, afin de réduire leur impact sur la santé de la population et d'améliorer la qualité de l'air.

Les nouvelles règles s'attaquent aux émissions d'oxyde d'azote (NOx), des gaz connus pour causer notamment de l'asthme ou des maladies respiratoires, et dont les véhicules lourds sont l'un des principaux émetteurs. Les dernières normes sur la question dataient d'il y a plus de 20 ans. Les nouvelles adoptées sont 80% plus contraignantes, selon l'Agence américaine pour la protection de l'environnement. Selon les autorités, d'ici 2045, ces mesures permettront d'éviter jusqu'à 2.900 morts prématurées, et environ 6.700 visites à l'hôpital. Des mesures accueillies en demi-teinte par les organisations environnementales américaines.

Du côté de l'Europe, l'UE doit discuter de nouvelles normes dans les prochains mois. La Commission européenne a présenté en novembre dernier des propositions pour réduire la pollution de l'air des automobiles. La nouvelle norme réduirait notamment de 56% celles des bus et camions d'ici à 2035, par rapport à la norme précédente. Un durcissement jugé là aussi insuffisant par les défenseurs de l'environnement qui accusent Bruxelles de céder au lobby automobile.

Lire aussiClimat : « On n'y arrivera pas » assure Macron si on n'accélère pas la réduction des émissions

(Avec AFP)