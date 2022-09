Voiture sans permis : Ligier s'électrifie pour surfer sur l'explosion du marché

Ne pas rater le tournant du marché de la voiture sans permis... C'est l'opportunité que veut saisir Ligier qui vient de lever le voile sur Myli, son premier modèle 100% électrique qui sera commercialisé au premier trimestre prochain. "C'est un nouveau jalon dans le développement de Ligier", affirme à La Tribune François Ligier, petit-fils du fondateur, Guy. Car ce nouveau modèle est le premier d'une nouvelle gamme qui sera exclusivement électrique et qui sera déployée dans les deux prochaines années. "Nous avons développé une nouvelle plateforme, un nouveau design, une nouvelle conception...", insiste le patron du leader européen du secteur qui dit vouloir "accompagner la transformation du véhicule sans permis".



Un design "plus assumé"

Myli roulera grâce à la technologie du 48 volts développée par Valeo (la même qui équipe la Citroën Ami). Si l'entreprise sise dans l'Allier n'a pas annoncé de bascule totale dans le 100% électrique, elle considère toutefois que cette technologie est un excellent prétexte pour entrer dans une nouvelle ère tournée vers le design avec plus de couleurs et de caractère. "Nous étions dans une démarche très consensuelle, avec l'électrification, nous voulons davantage assumer notre singularité", souligne François Ligier. Myli proposera plusieurs niveaux d'équipements et d'autonomie.

Pour Ligier, il existe une immense fenêtre de tir car le marché de la voiture sans permis est littéralement en train d'exploser avec un taux de croissance annuel moyen de 20% par an depuis plusieurs années. Pour François Ligier, cette dynamique provient d'un élargissement de la cible qui était jusqu'ici très concentrée sur les personnes âgées. En premier lieu, les adolescents fournissent le gros des nouvelles troupes puisque les quadricycles sont accessibles dès 14 ans sur seule présentation d'un permis AM. Mais, c'est une population nouvelle qui a surgi sur ce marché : les jeunes actifs citadins qui n'ont pas passé leur permis pour diverses raisons (trop dur, trop cher...).

Citroën a relancé le segment

Mais un autre phénomène a largement contribué à dynamiser le marché. De l'aveu même de François Ligier, c'est un concurrent qui a apporté une véritable fraîcheur sur le segment des voitures sans permis. "L'Ami de Citroën a fait énormément de bien au segment en apportant une puissance marketing et médiatique que nous n'avions pas. Nous voyons d'un très bon œil l'arrivée de ce concurrent", explique François Ligier. Car Ligier revendique la position de numéro un en Europe avec 37% de parts de marché (chiffre constructeur).

En 2021, Ligier a enregistré 176 millions d'euros de chiffres d'affaires pour 16.000 voitures vendues. L'entreprise emploie près de 600 personnes sur deux sites: Abrest (Allier) et à Boufféré (Vendée). Mais la voiture sans permis ne sera pas le principal levier de croissance de Ligier qui compte faire grossir son activité de véhicules professionnels. François Ligier veut dynamiser cette activité qui ne pèse que 20% du chiffre d'affaires pour le faire passer, à terme, à 50% des ventes.