Comment les géants du BTP tentent d'atténuer leur empreinte carbone

(Crédits : Thierry Gouegnon)

Malgré des résultats semestriels en repli du fait de la crise sanitaire, Bouygues et Eiffage souhaitent poursuivre leurs objectifs climatiques. A l'image de NGE, de Saint-Gobain et de Vinci, les leaders du bâtiment et des travaux publics se déclarent même "en avance" dans ce domaine.