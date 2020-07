Fiscalité du BTP : l'alternative écologique au gazole non routier se fait attendre

"Les matériels électriques ou hydrogène coûtent plus chers", souligne Renaud Buronfosse, délégué général d'Evolis, le représentant des 320 constructeurs de matériels de BTP installés en France et de matériels de manutention. (Crédits : DR)

L'avantage fiscal sur le principal carburant du bâtiment et des travaux publics, le gazole non routier (GNR), vient d'être prolongé d'un an avec le projet de loi de finances rectificatif. Si les professionnels travaillent déjà à des solutions alternatives, ils déplorent une offre insuffisante ainsi que des coûts prohibitifs.