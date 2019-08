Décharges sauvages : le BTP pointé du doigt ...

Le phénomène des décharges sauvages n'est malheureusement pas nouveau. La Capucine, célèbre site du Castellet (Var), aurait ainsi accueilli pas moins d'un million de tonnes de déchets depuis...1991. Mais il ne cesse de s'amplifier. En 2018, ce serait 520.000 tonnes de déchets qui y auraient ainsi été déversées, ce qui coûterait selon la secrétaire d'Etat à la Transition écologique Brune Poirson de 340 à 420 millions d'euros aux collectivités.

Une part importante de ces déchets - comme c'était le cas à Signes - est issue d'entreprises du bâtiment. Pas de grands groupes, mais surtout des PME, TPE, voire d'artisans travaillant ou non dans la légalité.

Les deux-tiers des déchets inertes (gravats, béton, enrobés, etc.) sont recyclés et transformés en matériaux pour les routes ou en remblais de carrière. Mais la Fédération française du bâtiment (FFB) estime à quelque dix millions de tonnes les déchets de second œuvre (plâtre, verre, isolants, etc...) qui auraient besoin d'être recyclés.

500 points de collecte pour 10 millions de déchets

Or, alors que 4.500 déchetteries ont été ouvertes au cours des 20 dernières années pour absorber 10 millions de tonnes de déchets ménagers, elles sont de plus en plus nombreuses à refuser les déchets professionnels, qui ne bénéficient que de 500 points de collecte.

Plusieurs pistes sont à l'étude pour tenter d'enrayer cette pollution, par définition difficile à recenser précisément.

Aujourd'hui passibles en principe d'amendes pouvant atteindre jusqu'à 75.000 euros et deux ans de prison, la plupart de ces incivilités restent impunies. Les maires disposent d'un pouvoir de police mais manquent des moyens humains pour faire appliquer la loi. Comme l'a rappelé Brune Poirson dans un entretien avec l'AFP, le projet de loi anti-gaspillage prévoit un renforcement des pouvoirs du maire et la généralisation de systèmes de vidéosurveillance, comme certaines communes en ont déjà installés.

Pistes dans le projet de loi anti-gaspillage

L'association de collectivités locales Amorce plaide pour l'ouverture des déchetteries pour déchets ménagers aux déchets professionnels à des horaires et des tarifs adaptés mais aussi pour la mise en place de milliers de points de collecte de proximité qui serait financée par une éco-contribution sur les matériaux. La loi anti-gaspillage aussi prévoit la création d'une filière pollueur/payeur sur les déchets du BTP permettant de financer la création de nouvelles déchetteries et d'usines de recyclage. Mais des voix s'élèvent d'ores et déjà à la perspective du surcoût des matériaux qui en découlerait.

Brune Poirson a annoncé vouloir réunir à la fin du mois d'août les 14 organisations professionnelles représentant les artisans et entreprises du BTP, ainsi que des élus et des parlementaires, afin de mettre en place les conditions de mise en œuvre le plus rapides possible des dispositions de cette loi sur le volet des décharges sauvages.