Face à la crise du logement, Rennes Métropole dévoile les premiers logements modulaires et déplaçables

Avec un taux de départ du parc social de 7% par an, contre 11-12% auparavant et 1.300 à 1.500 attributions en moins : le nombre de demandeurs en attente d'un logement social à Rennes est passé de 16.000 en 2016 à 26.000 aujourd'hui, dont 3.000 demandes urgentes de relogement et un délai de trois ans.

Dans ce contexte compliqué par la raréfaction du foncier avec la mise en oeuvre du ZAN (Zéro Artificialisation Nette), Rennes Métropole a dévoilé lundi 22 mai les premiers logements d'un nouveau dispositif baptisé le Sans foncier fixe.

Destiné à optimiser l'usage des fonciers disponibles, celui-ci consiste à mobiliser les terrains publics en attente de renouvellement urbain pour y accueillir une offre d'habitat individuel, modulaire et déplaçable et d'y installer, de façon temporaire, des ménages en attente d'un logement social.

11.000 personnes sans domicile personnel

Après un premier site, déjà financé et réalisé par Archipel Habitat et l'installation des premiers occupants dans deux studios, 22 nouveaux logements à ossature bois seront accueillis et répartis sur six sites à Rennes, Bruz, Saint-Jacques et Chevaigné, en 2023.

En parallèle de son Programme Local de l'Habitat 2023-2028, adopté en février dernier et dont l'objectif est de construire 5.000 nouveaux logements par an, dont 1.250 nouveaux logements locatifs sociaux, Rennes Métropole répond à l'urgence de logements essentiels par la production hors site modulaire.

« Les prix de l'immobilier bloquent davantage le parcours résidentiel des locataires HLM » rappelait, lors d'une récente table ronde sur la construction bois, Nathalie Demeslay, directrice Habitat de Rennes Métropole, précisant que sur le territoire, 11.000 personnes étaient privées de domicile personnel.

« La production neuve coûte cher et l'augmentation du prix médian de 4.720 euros le mètre carré en 2020 à 5.900 euros en 2023 a tendance à désolvabiliser les ménages. À Rennes, la question de l'habitat modulaire hors site nous anime depuis 20 ans, alors que le territoire est confronté à une insuffisance de production de logements, au manque de fonciers opérationnels et à la perte d'attractivité des métiers du bâtiment » avait-elle poursuivi.

Cet habitat modulaire multi-sites, dont Rennes Métropole est propriétaire, pourra être temporairement installé pour des durées de trois ans à cinq ans, avant d'être transférés sur d'autres fonciers devenus disponibles.

Construction décarbonée

Dans le cadre de l'Appel à Manifestation d'Intérêt Logement d'Abord, cette offre de logement social, en gestion locative à l'Agence Immobilière à Vocation Sociale (AIVS), est construite en ossature bois, par deux entreprises locales : Mayers (ex-Réalités Build Tech), dont le site de construction est installé à La Janais, et Legendre, sur la ZA de Bourgbarré.

Proposant deux typologies de logements, du T1 (studio de 20 m2) au T2 (pièce de vie et chambre d'environ 30m2), ces habitations de plain-pied sont construites à partir de matières décarbonées et disposent d'une terrasse et d'un cabanon sur l'extérieur. Meublés et entièrement équipés, ils bénéficient d'une attention particulière portée à l'isolation thermique, phonique et à l'éclairage naturel.

Sur les 22 logements annoncés pour 2023, Rennes Métropole compte un à six logements par site. Les travaux ont débuté en février et se dérouleront progressivement jusqu'en juillet. Une dernière tranche sera réalisée courant 2023.

Également sollicité pour l'accueil de personnes en grandes marginalité, ce type de dispositif offre d'autres perspectives de développement. « Ce processus qui consiste à mobiliser un Sans foncier fixe pourrait répondre à d'autres segments sous tension, notamment le logement étudiant » évoque Rennes Métropole.