Hausse des loyers : Montchalin annule sa réunion avec les associations de locataires suite à sa défaite aux législatives

Face à la hausse des loyers, en plein contexte de l'inflation, les cinq associations de locataires l'attendaient avec impatience. Leur rendez-vous avec la ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires est annulé, a appris La Tribune ce lundi 20 juin, au lendemain du second tour des législatives.

"Suite à l'actualité, nous vous informons que votre réunion qui devait se tenir avec madame Amélie de Montchalin ce mercredi 22 juin à 14h30 est annulée", écrit son secrétariat particulier aux participants.

Trois d'entre elles déjà reçues à Bercy le 11 mai dernier

Battue aux élections législatives dans la 6ème circonscription de l'Essonne, elle avait convié la Confédération nationale du Logement (CNL) - qui s'était plainte dans une lettre ouverte de ne pas avoir été invitée à la réunion des professionnels de l'immobilier le 1er juin dernier -, la Confédération syndicale des familles (CSF), la Confédération générale du logement, l'association Consommation Logement Cadre de vie (CLCV) et l'association Force ouvrière consommateurs (AFOC).

Au lendemain de l'investiture du président Macron pour un nouveau mandat, trois d'entre elles - l'AFOC, CLCV et la CNL - avaient déjà été reçues avec d'autres associations de consommateurs à Bercy le 11 mai par le ministre de l'Economie, des Finances et de la Relance, Bruno Le Maire, et de son ministre délégué chargé des PME, Jean-Baptiste Lemoyne.

Le gel des loyers ? "Une fausse bonne idée" (Borne)

Neuf jours avant la nomination d'Elisabeth Borne à Matignon (le 20 mai), il est alors question de la lutte contre l'inflation. Mais, très vite, la question des loyers s'invite autour de la table. Un sujet de nouveau à l'ordre du jour lors d'une réunion, le 1er juin dernier, cette fois avec les agents immobiliers, les administrateurs et gestionnaires de biens, les bailleurs sociaux, les promoteurs et les propriétaires immobiliers.

Le gouvernement prépare en effet le projet de loi sur le pouvoir d'achat ainsi que le projet de loi de finances rectificative. Ces deux textes devraient être présentés par Elisabeth Borne en Conseil des ministres le 29 juin prochain. En attendant, les publics concernés s'opposent sur la meilleure manière de contenir la hausse des prix dans le logement. D'un côté, les locataires demandent le gel des loyers - "une fausse bonne idée", selon Elisabeth Borne.

Une équation à double inconnue à résoudre avant l'été

De l'autre, les professionnels de l'immobilier refusent cette option - mais, dans cette catégorie, l'unanimité n'est pas non plus au rendez-vous. Les bailleurs sociaux et les propriétaires privés, comme la Fondation Abbé Pierre, demandent une augmentation des aides personnalisées au logement (APL), mais cette piste est considérée comme "inflationniste" par Bercy. Les administrateurs et gestionnaires de biens militent, eux, en faveur d'une révision de l'indice de référence des loyers (IRL). Ce dernier sert de base pour réviser les loyers des logements vides ou meublés et fixe les plafonds des augmentations annuelles des loyers que peuvent exiger les propriétaires.

Autrement dit, le gouvernement va devoir trouver une ou des mesures équilibrées entre coût économique et coût politique. Une équation à double inconnue qui devra être résolue avant l'été face à un hémicycle totalement recomposé.

