En 2021, les bénéfices des sociétés d'autoroutes ont largement surpassé ceux de 2019, avant Covid

Les autoroutes ne connaissent pas la crise. D'après une étude publiée ce mercredi par l'Autorité de régulation des transports (ART), le chiffre d'affaires des sociétés concessionnaires d'autoroutes (SCA) a atteint 10,6 milliards d'euros en 2021. Si l'on décompose cette somme, 10,3 milliards provenaient des péages, ce qui représente 98% du niveau de 2019. L'excédent brut d'exploitation (Ebitda) a connu la même évolution.

En revanche, le bénéfice net 2021 des SCA a augmenté de près de 47% en 2021, pour atteindre 3,9 milliards d'euros, dépassant celui de 2019 d'environ 11%, a constaté l'ART. Dans le même temps, l''endettement net de ces sociétés a diminué de 4,8% en 2021, à 26,3 milliards d'euros.

Pour rappel, en France, 25 SCA se partagent les concessions (entre 20 et 90 ans) sur les autoroutes du territoire. Ces acteurs sont principalement détenus par les entreprises Vinci (ASF et Cofiroute), Eiffage (APRR) et l'espagnol Abertis (Sanef), lesquelles bénéficient donc de cette très bonne reprise de l'activité autoroutière post-Covid.

Hausse du trafic, baisse de l'IS et des frais financiers

Ces bons résultats témoignent de la hausse du trafic autoroutier qui a progressé de 20,7% en 2021 par rapport à 2020 quand les confinements et autres restrictions sanitaires dus à la lutte contre la pandémie de Covid avaient réduit drastiquement les déplacements et donc la fréquentation des péages.

Dans le détail, le trafic des véhicules légers a augmenté de 22,9% mais il est resté à 93% de son niveau de 2019 avant la pandémie. Celui des poids lourds, qui avait moins chuté en 2020, a progressé de 10,1% pour atteindre 102% de son niveau de 2019. Vinci affirme de son côté que le trafic sur ses autoroutes a augmenté de 3,1% entre novembre 2022 et novembre 2019 bien qu'il ait diminué de 3,3% entre 2021 et 2022.

La hausse fulgurante des bénéfices des SCA provient aussi de la diminution du taux de l'impôt sur les sociétés et d'une baisse de leurs frais financiers.

Moins d'investissements qu'en 2019, mais plus de dividendes

Les investissements de ces sociétés ultra bénéficiaires ont suivi la tendance haussière de 2021 mais restent cependant inférieurs de 5% à leur niveau de 2019.

Vinci a entamé une série de travaux et d'aménagements sur ces concessions depuis 2018 dans le cadre d'un plan de relance autoroutier dans lequel le groupe a investi 3,2 milliards d'euros. « Les sociétés concessionnaires d'autoroutes réaliseront plus d'une centaine de projets de création, d'élargissement ou de rénovation d'infrastructures, dans 15 régions », peut-on lire dans un communiqué.

Un investissement gigantesque mais qui peut être relativisé au vu des dividendes perçus par les sociétés concessionnaires détenues par Vinci.

En 2021, les SCA ont versé 3,3 milliards d'euros de dividendes à leurs actionnaires (Vinci, Eiffage et autres), une somme en augmentation de près de 40% par rapport à 2020 et de 5% par rapport à 2019.

Vinci réinvestit les bénéfices des autoroutes dans des projets à l'international Le groupe français, valorisé 56 milliards d'euros en Bourse, a profité de la reprise de son activité autoroutière pour se développer à l'international. Le 21 décembre, Cobra IS, filiale de Vinci, a annoncé l'acquisition pour 1,1 milliard de dollars des actifs du groupe brésilien Petrobras dans Polo Carmópolis, soit des participations dans onze concessions de champs de pétrole et de gaz, selon un communiqué. Et début novembre, le géant français du BTP a annoncé avoir obtenu un contrat d'un montant de 4,4 milliards d'euros pour construire une section importante du nouveau métro de Toronto au Canada. Un projet prévu sur plus de 7 ans avec « plus de 1.500 emplois directs créés » selon un communiqué de l'entreprise. Avec ce projet, « Vinci Construction confirme son ancrage au Canada », a ajouté la société.

(Avec AFP)