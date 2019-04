Immobilier : FoxNot et Homagency veulent accélérer les transactions

Des photos à 360 degrés, la rédaction de trois annonces grâce à un algorithme et une diffusion sur cinquante sites Web dont ceux de la presse quotidienne régionale. Comme toute agence immobilière en ligne, Homagency propose ces facilités aux vendeurs pour 796 euros payables immédiatement. En revanche, pour 2.500 euros à régler après la vente quel que soit le prix du logement en question, le client souscrit à un mandat. Dans ce cas, la startup assure en plus l'organisation des visites et réalise deux estimations, sans accompagner le particulier jusqu'à l'étape décisive de l'acte notarial. Créée par des notaires, FoxNot permet justement aux parties prenantes de constituer leurs dossiers tout en les aidant à collecter les papiers nécessaires. Avec l'adresse du bien, la jeune pousse peut en effet récupérer des documents administratifs en possession des municipalités, comme le certificat d'urbanisme.

Complémentaires, les deux jeunes pousses ont donc décidé de travailler ensemble. Concrètement, elles vont interfacer leurs programmes informatiques pour que les données clients d'Homagency aillent directement sur le serveur du notaire choisi par le vendeur. Si l'intermédiaire sélectionné n'est pas abonné à FoxNot, il récupère toutefois l'ensemble des informations via un mail avec les pièces jointes correspondantes. "Dès que nous les avons rencontrés en 2018, nous avons apprécié leur savoir-faire et leur professionnalisme", explique Olivier Lanza, fondateur d'Homagency. "Nous allons permettre à nos clients d'aller au bout de la chaîne de valeur sans rupture", justifie Thierry Arnaly, directeur général de FoxNot.

Une prestation "prête avant l'été"

Quel sera le coût supplémentaire de ce service pour le vendeur et/ou l'acquéreur ? Zéro euro, assurent de concert les deux professionnels. "C'est totalement gratuit. Nous voulons nous différencier par rapport à nos concurrents et faire bénéficier nos clients d'un réseau national de notaires", avance Olivier Lanza d'Homagency. "Notre modèle économique est différent du leur. Les études paient un abonnement mensuel de 140 euros par mois et par notaire associé quel que soit le nombre de clients", précise Thierry Arnaly de FoxNot.

Par ailleurs, les deux startuppers n'ont pas "quantifié" le potentiel de croissance lié à ce partenariat. Tout juste consentent-ils à déclarer que la prestation sera "prête avant l'été" le temps d'y travailler avec des éditeurs de logiciels. En attendant, Homagency communique sur le nombre de 100 mandats par mois. De son côté, FoxNot dit recenser 150 études qui instruisent en moyenne 2.000 dossiers par mois.