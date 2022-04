Immobilier logistique : Habiteo et GLP s'unissent pour rendre les projets acceptables

Les plateformes logistiques en périphérie des villes françaises n'ont plus la cote. Après les rejets de Montbert (Loire-Atlantique) en octobre 2021, de Fournès (Gard) en décembre et de Petit-Couronne (Seine-Maritime) en mars 2022, le tribunal administratif de Besançon vient d'annuler le permis de construire et l'autorisation d'environnementale d'un projet d'entrepôt Amazon à Belfort.

Pourtant, le e-commerce ne fait que progresser. Selon les chiffres 2021 de la Fédération du e-commerce et de la vente à distance (Fevad), les ventes en ligne ont progressé de 15,1% par rapport à 2020, et particulièrement les ventes de produits : +7% comparé à 2020 et + 42% par rapport à 2019.

C'est dans ce contexte et alors que se déroule la Semaine de l'innovation du transport et de la logistique (SITL) que la jeune pousse Habiteo, spécialisée dans les vues 3D pour l'immobilier neuf présente en France, Espagne et Portugal, et l'entreprise immobilière GLP implantée dans douze pays européens, annoncent l'union de leurs forces, selon les informations de La Tribune.

379.000 mètres carrés d'entrepôts concernés

Leur accord porte sur 379.000 mètres carrés d'entrepôts de GLP répartis sur cinq sites en France, dont Tours, Le Mans et Le Havre. A l'heure des contestations croissantes des populations et de la non-artificialisation nette des sols, telle que prévue par la loi, l'entreprise immobilière explique avoir besoin des outils de réalité virtuelle d'Habiteo pour fédérer les acteurs publics et privés autour de ces projets.

Spécialisée dans le résidentiel neuf (87%), la startup née en 2014 et aux 7,5 millions de chiffre d'affaires annuels apporte déjà des vues aériennes à ses clients promoteurs immobiliers. Dans ce cas précis, elle permettra aux élus locaux et aux riverains de s'imaginer le futur entrepôt logistique, son emprise au sol ainsi que les futurs flux de camions.

Autant de maquettes 360° et de perspectives en haute définition apportés par Habiteo qui font espérer à GLP une meilleure acceptabilité des projets à l'avenir. D'autant que ces développeurs de plateformes, bien que contestés, ont une profondeur de marché énormes en France et en Europe. A condition de faire de la pédagogie auprès des communes et intercommunalités concernées sur les nuisances futures.

Reste que ni la jeune pousse ni l'entreprise européenne n'ont accepté de communiquer sur le montant du deal ni sur les prochains mètres carrés concernés.