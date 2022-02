Logistique : Anne-Marie Idrac entre en campagne

"La logistique est un sujet à la fois essentiel pour l'économie et d'une grande importance écologique". Anne-Marie Idrac ne croit pas si bien dire. La chaîne logistique pèse près de 10% du PIB et 10% de l'emploi - plus de 1,8 million d'emplois toutes sources confondues.

Un pan entier de l'économie qui touche l'industrie comme l'énergie, tant l'aménagement et la prévention des risques que les transports et les douanes. Reconvertie depuis janvier 2020 présidente de l'association France Logistique, qui rassemble les fédérations et les entreprises du secteur, transport et immobilier confondus, l'ancienne ministre de Jacques Chirac et de Nicolas Sarkozy entre en campagne présidentielle.

"Nous ne demandons pas un délégué interministériel, mais de la transversalité avec une organisation pilotée par le Premier ministre", attaque, d'emblée, Anne-Marie Idrac.

Une feuille de route à horizon 2030

L'ex-Pdg de la RATP et de la SNCF rêve ainsi d'un comité interministériel de la logistique (CILOG) - un format qui existe déjà - qui fixerait, dès le début du prochain quinquennat, une stratégie interministérielle à horizon 2030 comme feuille de route des acteurs publics et privés. Elle espère même que ledit CILOG soit présidé au moins une fois par an par le ou la futur(e) locataire de Matignon, et même que le mot "Logistique" apparaisse dans une dénomination ministérielle.

Dans ce souci d'obtenir une "forte" gouvernance politique, Anne-Marie Idrac, qui a été députée (UDF) des Yvelines, plaide aussi pour la création d'un groupe d'études dédié à l'Assemblée et au Sénat, rattaché aux commissions permanentes des Affaires économiques et du Développement durable. Cela tombe bien: les prochaines élections législatives ont lieu le 12 et le19 juin, deux mois après l'élection présidentielle.

Outre les pouvoirs exécutif et législatif, l'ancienne conseillère régionale d'Île-de-France appelle parallèlement les régions à se saisir de ces enjeux dans leurs schémas régionaux de développement économique, d'innovation et d'internationalisation (SRDEII) et de schémas régionaux d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires (SRADDET), et notamment en matière de distribution du dernier kilomètre.

La logistique urbaine, un sujet transverse à verdir

"La logistique urbaine met sous microscope les principaux enjeux : il faut s'en occuper de manière transverse et prendre le sujet du verdissement à bras-le-corps de manière pragmatique", exhorte Anne-Marie Idrac

Dans ce domaine, la présidente de France Logistique plaide pour un meilleur portage par le bloc communal. A la manière de l'association Intercommunalités de France et du groupe La Poste qui viennent de publier un guide pratique en ce sens, Anne-Marie Idrac souhaiterait que la mobilité des marchandises soit incluse dans les plans de déplacement et d'urbanisme pour assurer un maillage efficace des entrepôts.

Selon elle, cela permettrait de mieux planifier l'implantation des surfaces sur des friches industrielles et d'éviter qu'elles s'installent à l'étranger. D'autant qu'un amendement sénatorial visant à inclure dans cette réglementation les entrepôts de e-commerce de plus de 5.000 m², finalement rejeté en commission mixte paritaire, a failli être adopté dans le cadre du projet de loi "Climat et résilience", promulgué fin août 2021.

"Nous avons tendance à aller plus vite que la musique européenne, quitte à oublier par exemple que les entrepôts peuvent être délocalisés", pointe Anne-Marie Idrac.

L'apparition des zones à faibles émissions (ZFE)

Sans oublier l'apparition des zones à faibles émissions (ZFE) qui limitent la circulation automobile à l'intérieur des centres des métropoles. Dans ce contexte, elle recommande d'en réviser les critères d'accès le temps que les véhicules s'électrifient et que les réseaux d'avitaillement (bornes...) se développent.

C'est pourquoi elle suggère également l'accompagnement de la transition énergétique de la route en phasant les aides et les éventuelles contraintes selon la disponibilité des solutions décarbonées.

"A l'échelle française comme à l'échelle de l'Union européenne, la route restera le mode prédominant (75%)", insiste Anne-Marie Idrac.

C'est en ce sens qu'il faut comprendre sa volonté de vouloir intégrer les enjeux logistiques dans les démarches économiques globales et innovantes, comme l'amélioration de l'attractivité des ports français et de leur hinterland, pour les stocks et les flux.

Les candidats lui réservent déjà un bon accueil

Toujours est-il qu'entre le projet de loi relatif à l'orientation des mobilités (LOM), la loi "Climat et résilience" et la Covid-19, les candidat(e)s à la présidentielle ont pris conscience de la montée en puissance de la logistique et lui réservent déjà un bon accueil.

Dans le cadre de la Semaine internationale du transport et de la logistique (SITL), qui se tiendra du 5 au 8 avril prochain, les représentants de ces derniers seront d'ailleurs invités à en débattre avec les membres de l'association France Logistique ainsi qu'avec l'ensemble du secteur.

Reste que le consommateur veut toujours tout de suite et plus vite. Hier encore, Monoprix a annoncé le lancement de sa nouvelle application Monop'hop.

"Une solution de livraison ultra rapide en vingt minutes, au départ de 180 de ses magasins partout en France, pour accompagner ses clients tout au long de la journée sur leur lieu de travail ou à leur domicile", dixit la marque du groupe Casino.

