Portée par le colis, La Poste veut accélérer la décarbonation de la logistique urbaine

C'est une réalité qui n'aura échappé à personne : le e-commerce a explosé en 2021, encore plus qu'en 2020, déjà porté par les confinements successifs liés à la pandémie de Covid-19. Au regard du dernier bilan de la Fédération du e-commerce et de la vente à distance (Fevad), le secteur du commerce électronique dépasse désormais les 129 milliards d'euros, soit 15,1% de plus que l'année précédente. Au niveau mondial, le chiffre d'affaires mondial du e-commerce a, lui, crû de 14,3% entre 2020 et 2021, selon Statista.

Un volume tiré par l'international

Acteur de la logistique, en plus d'être présent sur la banque-assurance, les services de proximité et les services numériques, le groupe La Poste en a logiquement profité. L'activité colis représente 50% de son chiffre d'affaires de 2021, a annoncé ce 23 février son PDG Philippe Wahl lors de la présentation des résultats annuels. Après avoir progressé de 30,8% entre 2019 et 2020, ce segment a augmenté de 10,7% entre 2020 et 2021.

A la différence du nombre de plis qui a baissé de 1,808 milliard en deux ans, 852 millions de colis supplémentaires ont ainsi été livrés sur la période 2019-2021. Après avoir investi 450 millions d'euros en 2018, l'entreprise publique a confirmé vouloir consacrer le même montant sur la période 2022-2026 pour livrer un milliard de colis par an d'ici à 2030 avec Colissimo, spécialisé dans les envois standards. "Nous sommes le leader du colis dans notre pays", a résumé le patron Philippe Wahl.

En réalité, le volume de colis est tiré par GeoPost-DPDgroup, son réseau international. En 2021, ce dernier a acheminé 2.131 des 2,752 milliards de colis, soit 77%. Il est en outre monté au capital de Speedy AD, acteur spécialisé du colis express, à hauteur de 69,8%, renforçant sa présence en Roumanie et en Bulgarie. De la même façon qu'il a acquis 100% de Citysprint, spécialisé dans la livraison le jour J au Royaume-Uni, et relevé sa participation à 100% dans le facilitateur irlandais du e-commerce transfrontalier eShopWorld.

"Une nouvelle filière stratégique" pour le patron Philippe Wahl

"Notre stratégie consiste à remonter nous-mêmes la chaîne de valeur, les opérateurs du phygital et les activités connexes", a expliqué le directeur général de GeoPost-DPDgroup, Yves Delmas. "Cela constitue une nouvelle filière stratégique", a appuyé Philippe Wahl.

D'autant que La Poste vient de prendre le contrôle à 87,5% d'Epicery, une foodtech française. Est-ce à dire que La Poste va se positionner sur le commerce rapide - le "quick commerce" - et les commerces fantômes - les "dark stores" et "dark kitchens" - ? "A ce stade, il n'y a pas d'acquisition prévue, mais nous nous intéressons à tous les maillons de la chaîne de valeur. Nous aurons peut-être vocation à intervenir", a botté en touche Yves Delmas de GeoPost-DPDgroup, interrogé par La Tribune.

Au-delà de la France et de l'Union européenne, la filiale internationale de la livraison de colis express est également montée au capital de l'entreprise de livraison Ninja Van à hauteur de 43,5% pour conquérir le marché de l'Asie du Sud-Est via Singapour, la Malaisie, l'Indonésie, la Thaïlande, le Vietnam et les Philippines. De la même manière qu'elle est entrée au capital d'Aramex (29,9%), société de transport logistique cotée à la bourse de Dubaï. Cette dernière, leader au Moyen-Orient, est aussi la numéro 2 du marché australien, "une géographie où l'on est moins présent", a précisé Yves Delmas.

A eux deux, Colissimo et GeoPost-DPDgroup, dont le business-to-consumer (B2C) pèse respectivement 90% et 60% de leur marché, représentent 2,8 milliards des 34,6 milliards d'euros du chiffre d'affaires de 2021. "Nous fondons là-dessus une partie de notre avenir", a insisté le patron Philippe Wahl. Il ne peut pas dire le contraire: en 2021, le groupe y a investi près de 1,3 milliard d'euros en croissance externe. En 2022, il compte bien continuer ses emplettes.

"Nous allons accélérer dans le colis car nous assistons à un accroissement sensible de la concurrence. Il va falloir continuer à nous développer pour l'affronter", a ainsi poursuivi Philippe Wahl, citant les achats récents de Meers, de CMA-CGM ou encore le développement d'Amazon Logistics.

L'ambition d'être l'opérateur "le plus vert" d'Europe

Ambitionnant par ailleurs d'être l'opérateur le "plus vert" d'Europe, le groupe l'a encore assuré: 100% des émissions de gaz à effet de serre de GeoPost-DPDgroup sont déjà compensées. Le réseau international ambitionne ensuite de réduire de 30% l'empreinte carbone de chaque colis d'ici à 2025. Après s'être fixé un objectif de 225 villes livrées en électrique ou en mode doux à cet horizon, il l'a rehaussé à 350.

Idem en France où le directeur général adjoint chargé de la branche Services Courrier-Colis Philippe Dorge entend décarboner 43 aires urbaines d'ici à 2024 contre 12 aujourd'hui. Ces dernières correspondent aux 43 zones à faibles émissions, c'est-à-dire où la circulation des véhicules polluants se restreint de plus en plus. Comment ? En passant de 7.000 à 21.000 le nombre de véhicules électriques dans les 2 ans ou en ajoutant 500 vélos-cargos, ces cycles porteurs de lourdes charges, aux 1.000 premiers.

Avec l'association d'élus Intercommunalités de France, la Poste vient d'ailleurs de publier un guide pratique intitulé « Comment produire une logistique urbaine plus vertueuse, à faibles émissions, en combinant l'action des pouvoirs publics à celle des opérateurs ? ». Pour Philippe Wahl, interpellé par La Tribune, toutes les agglomérations de plus de 100.000 habitants, et pas seulement les métropoles, sont en effet exposées à "une densité des flux et à une pression environnementale très forte".

C'est enfin dans ce domaine qu'est présent le groupe en Russie. En 2021, GeoPost-DPDgroup y a réalisé 225 millions d'euros de chiffre d'affaires, porté par les importations chinoises. Son directeur général Yves Delmas, qui suit "avec inquiétude" l'évolution de la situation, a confié "espéré qu'on évitera les sanctions".

ZOOM - Un résultat net en hausse de 1,5 milliard d'euros

En 2021, le groupe La Poste a réalisé un chiffre d'affaires de 34,6 milliards d'euros (+ 11% par rapport à 2020) mené par GeoPost-DPG Group (42,2%) et le service Courrier-Colis (24,1%), suivis par la Banque postale (23,1%) et le pôle Grand public et numérique (10,1%).

Outre l'allocation d'une première dotation de 520 millions d'euros par l'Etat - 2ème actionnaire (34%) derrière la Caisse des Dépôts (66%) -, son résultat net est de 1,2 milliard d'euros, soit 1,5 milliard de plus que l'année précédente. Auxquels s'ajoutent une création de cash de 248 millions d'euros et 3 milliards d'euros d'investissements.

"C'est la première étape de notre redressement, mais il nous faut plus de résultats et plus de génération de cash. Nous n'avons pas ralenti notre rythme d'investissements et nous n'avons pas l'intention de le faire", a déclaré Philippe Wahl.

Le groupe veut en effet poursuivre ses acquisitions tout en compensant la chute du courrier et en investissant dans la formation de ses postiers ainsi que dans ses machines, ses systèmes d'informations et ses usines. D'autant qu'il s'est notamment engagé à sortir la Banque postale des énergies fossiles dès 2030 et à atteindre la neutralité carbone en 2050.