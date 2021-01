Le béton et la terre cuite en émoi après la réglementation environnementale 2020

« RE2020 ». Derrière cet acronyme barbare se cache la nouvelle réglementation environnementale du bâtiment qui doit entrer en vigueur le 1er juillet 2021. D'ici à cette échéance, les professionnels de la construction doivent se mettre en ordre de bataille pour trouver des matériaux qui peuvent stocker du carbone. « Les matériaux qui émettent peu seront avantagés par rapport aux matériaux plus émetteurs », a déclaré lors de sa présentation en novembre dernier, la ministre du Logement, Emmanuelle Wargon.

« Elle (la nouvelle réglementation, ndlr) oblige les acteurs à se repositionner, à faire évoluer leurs modèles. Elle n'impose pas le choix des matériaux mais donne un cap. On en revient à des matériaux plus locaux, plus naturels, moins émissifs, qu'on a utilisés pendant des siècles », résume Laurent Girometti, directeur général des établissements publics d'aménagement EPA Marne-EPA France et ancien directeur général de l'Habitat, de l'Urbanisme et des Paysages (DHUP).