Le savoir-faire des startups du BTP accélère la transition écologique des majors

Elles s'appellent Hiboo, Hesus ou Bulldozair et aident déjà les majors du bâtiment et des travaux publics à économiser des litres de fioul, réutiliser les déchets de chantier et même à éviter les malfaçons sur site. Si ce secteur, qui pèse 15% du PIB et qui compte 2 millions d'emplois, continue d'y investir, il pourra légitimement se prévaloir d'avoir joué un rôle dans l'accomplissement de la stratégie nationale bas-carbone.