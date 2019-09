Les 10.000 euros du mètre carré à Paris se confirment, selon la proptech Hosman

Plus de 11.000 euros. L'agence immobilière dématérialisée Hosman, qui s'occupe de vendre tout logement contre un forfait payable qu'en cas de réussite, revendique aujourd'hui de donner en temps réel le prix moyen du mètre carré à Paris. Se fondant sur un échantillon de 7.260 annonces publiées sur des sites réservés aux professionnels, elle estime, au 31 août, un prix moyen de 11.823 euros dans la capitale.

Ce renseignement est-il pour autant pertinent ? La jeune pousse s'en défend, arguant que l'annonce constitue "l'information la plus récente qu'il soit possible d'obtenir". Le fait qu'elle aille piocher ces données sur des plateformes prouve, en outre selon elle, que le prix affiché est "le fruit de l'estimation d'un professionnel". Cela reste toutefois des prix de vente envisagés, mais, réplique Hosman, "la marge de négociation moyenne est de 2,7% en Île-de-France d'après l'Observatoire des prix de l'immobilier".

De leur côté, les Notaires du Grand Paris écrivaient le 25 juillet dernier que "le prix au m² des appartements parisiens approchera[it] 10.200 euros en septembre 2019". Comment la proptech explique-t-elle cet écart de presque 16 % entre son baromètre et la projection des juristes franciliens ?

"Il s'écoule parfois jusqu'à six mois entre le moment où vendeur et acheteur se mettent d'accord sur un prix final et la signature d'un acte authentique", explique son co-fondateur Stanislas de Dinechin.

Arrondissement par arrondissement, cette différence dépasse même les 20% dans les Ier, XIVe et XVIe, et même 40% dans le huitième.

"Les prix ont encore augmenté à Paris et ne se reflètent pas encore dans les baromètres des notaires", assure le startuppeur. Elle est plus contenue dans le IIe, XIXe et XXe arrondissements, avec "seulement" 10% de plus.