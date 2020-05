"La santé mobile qui vient au cœur de l'entreprise va être cruciale pour réussir le déconfinement" (Arnaud Molinié, LOXAMED)

Pourquoi avez-vous décidé de créer LOXAMED ?



Face à l'urgence sanitaire, nous avons cherché, notamment avec Éric Sebban, le président du laboratoire pharmaceutique Axamed et inventeur, entre autre, de l'appareil de téléconsultation Visiocheck, Gérard Deprez, président du groupe LOXAM, spécialisé dans la location d'équipements de chantiers, des solutions à mettre en œuvre immédiatement. D'une part, nous observions ce qui se passait ailleurs dans le monde, avec la construction d'hôpitaux de campagne, par exemple, et de l'autre, LOXAM avait, du fait de l'arrêt des chantiers, nombre de modules - de petits abris - inutilisés. L'idée a donc été de les doter d'un Visiocheck, relié à une plateforme, pour effectuer de la médecine à distance. Nous avons soumis l'idée à la maire de Paris et 15 jours plus tard, nous avions déjà installé un premier pilote. Anne Hidalgo a immédiatement compris l'intêret de ce module et en femme d'action qu'elle est, elle l'a fait ! Notre module tourne à plein régime depuis plus de deux semaines, en fait, au pied de la Commanderie, un foyer pour travailleurs migrants dans le 19è arrondissement, là où le besoin était le plus criant. D'autres modules vont être...