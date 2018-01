Les femmes qui travaillent la nuit sont davantage soumises aux risques du cancer

De tous les métiers, les infirmières sont le groupe de femmes avec le risque le plus élevé de cancer du sein en travaillant la nuit pendant plusieurs années. (Crédits : Matt Young/Stanford University)

Plus d'une soixantaine d'études ont analysé le lien entre travail la nuit et risques de cancer chez les femmes en Amérique du Nord, en Europe, en Australie et en Asie.