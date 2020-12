Moins de 3.000 nouveaux cas de Covid-19 en 24h en France : cet effondrement des contaminations est-il crédible ?

Les autorités sanitaires françaises ont fait état lundi soir de 2.960 nouvelles contaminations dues au coronavirus en 24 heures, soit près de 6.000 de moins que la veille.

Le nombre de patients atteints du COVID-19 actuellement hospitalisés s'élève à 24.678 et 2.703 se trouvent en réanimation, ce qui fait respectivement 25 et 44 de plus que dimanche. Sur ce total, 623 ont été admis au cours des 24 dernières heures et 122 ont été placés en réanimation.

En ce qui concerne la mortalité, 363 décès supplémentaires ont été recensés, ce qui porte le bilan français à 63.109 morts depuis le début de l'épidémie.

Une baisse en trompe-l'oeil

Mais ces chiffres annoncés hier sont-ils crédibles, alors qu'en ce mois de décembre, la barre des 5.000 cas par jour (seuil fixé par le président Macron pour un vrai déconfinement, sans couvre-feu) semblait si éloignée ?

En réalité, ce comptage sur une seule journée, surtout en période de fêtes, ne reflète pas l'état réel de la situation sanitaire, qui reste alarmante, alors que les autorités -qui tiennent un conseil de défense ce mardi- réfléchissent à un troisième reconfinement après le nouvel an.

Ainsi, dimanche soir, la France avait enregistré 8.822 nouveaux cas de Covid-19 en 24 heures, selon Santé publique France, des données qui étaient déjà jugées peu significatives le week-end suivant Noël.

Il faudra attendre un rééquilibrage dans les jours qui viennent, alors que la campagne de vaccination française a été lancée symboliquement dans deux structures hospitalières pour personnes âgées à Sevran, en Seine-Saint-Denis, puis à Dijon.

Au total, plus de 2,55 millions de cas de Covid-19 ont été confirmés depuis le début de l'épidémie, dont plus de 20.000 vendredi.

(avec Reuters et AFP)