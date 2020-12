Déconfinement du 15 décembre : le détail des annonces de Jean Castex

Le couvre-feu en vigueur à partir du 15 décembre, dès 20 heures, s'appliquera aussi lors du réveillon du 31 décembre, contrairement à ce qu'avait envisagé initialement le gouvernement, mais les Français pourront en revanche se déplacer librement le soir du 24 décembre, a annoncé jeudi Jean Castex.

Le réveillon du 31 décembre "concentre tous les ingrédients d'un rebond épidémique", et "si la circulation avait continué à se réduire fortement, nous aurions pu assumer ce risque, mais ce n'est pas le cas", a déclaré le chef du gouvernement, lors d'une conférence de presse.

Fêter la Saint-Sylvestre, moment de liesse publique, sera interdit

Il a appelé les Français, lors de ce réveillon de la Saint-Sylvestre, à "respecter la règle du couvre-feu, rester chez soi, donc, le 31 décembre", et ne pas être plus de 6 adultes ensemble.

En revanche, le premier ministre a confirmé que les déplacements pour la soirée du 24 décembre seraient autorisés, sans couvre-feu ce soir-là. Et là encore, en appliquant cette recommandation de six adultes maximum.

"Nous autoriserons donc les déplacements pour la soirée du 24 décembre. Mais en vous rappelant la règle que je vous ai indiquée la semaine dernière: pas plus de six adultes à la fois", a-t-il déclaré.

Jean Castex a aussi recommandé de "limiter (les) interactions au cours des 5 jours précédents", en cas de rencontre lors des prochaines semaines avec une personne âgée ou vulnérable au coronavirus.

Les territoires ultramarins exemptés de couvre-feu

Il n'y aura pas de couvre-feu imposé pour les territoires ultramarins à partir du 15 décembre, contrairement à l'Hexagone, a annoncé jeudi le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin.

"Nous entrons dans une phase de couvre-feu sur le territoire national, sauf pour les territoires ultramarins", a déclaré le ministre lors d'une conférence de presse. Un seul territoire ultramarin, la Martinique, avait été placé en confinement début novembre, mais est désormais sous couvre-feu depuis mardi et pour seulement une semaine.

Stades, cirques, musées, théâtres, cinémas, zoos... resteront fermés trois semaines de plus

Les cinémas, théâtres et musées ne rouvriront pas le 15 décembre et resteront fermés trois semaines de plus, pour réduire le risque de propagation de l'épidémie de Covid-19, a annoncé jeudi le Premier ministre Jean Castex.

"Même si tous ces établissements disposent de protocoles sanitaires, la logique que nous devons suivre est d'éviter d'accroître les flux, les concentrations, les brassages de public", a déclaré le chef du gouvernement.

Cette mesure concerne aussi "l'accueil du public dans les enceintes sportives, dans les cirques, les parcs zoologiques ou encore les salles de jeux et les casinos", a indiqué Jean Castex, alors que le 15 décembre devait marquer la réouverture des salles de sport pour les mineurs.

Emmanuel Macron avait fixé l'objectif de 5.000 nouveaux cas positifs de Covid-19 par jour comme condition pour ces réouvertures, un chiffre qui ne sera pas atteint le 15 décembre, le nombre s'élevant encore mercredi à environ 14.000.

Cette décision risque de provoquer la colère des exploitants de cinémas, théâtres ou musées, qui se préparaient pour relancer leurs activités mi-décembre, alors que tous les commerces ont pu rouvrir, eux, le 28 novembre.

"Vraie détresse", "coup dur, coup de massue"

"Il y a une vraie détresse", témoignait mardi auprès de l'AFP Aurélie Delage, patronne du Mégarama de Garat (Charente) et représentante des exploitants de taille moyenne à la fédération des cinémas.

Ne pas rouvrir le 15, "ce serait un vrai coup dur, un coup de massue" alors que "les salles se sont préparées à rouvrir, ont fait leurs programmes, ont remis en place leurs équipes". "Est ce que la solution c'est qu'on soit fermés ad vitam aeternam ?", s'était interrogée cette exploitante d'un cinéma de six salles.

"Je mesure combien ces décisions sont difficiles à accepter, car il s'agit là d'activités très attendues pendant cette période de fin d'année et que ces secteurs souhaitaient pouvoir retrouver leurs publics", a déclaré Jean Castex.

Les restaurants resteront fermés jusqu'au 20 janvier

La réouverture des restaurants est toujours envisagée pour le 20 janvier, mais à la condition expresse que "la période des fêtes de fin d'année ne (se soit) pas traduite par un rebond de l'épidémie", avait prévenu le Premier ministre le 26 novembre.

Pour rappel, le Conseil d'État a rejeté mardi 8 décembre le recours de l'Umih, principal syndicat des métiers de l'hôtellerie restauration, contre le décret du 29 octobre imposant la fermeture des bars et restaurants dans le cadre du reconfinement.

Aucun des arguments soulevés par l'Umih n'est "de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée", a estimé le Conseil d'État dans son ordonnance, transmise à l'AFP.

Le gouvernement a, "pour faire face à la situation d'urgence sanitaire", fait "le choix d'une politique qui cherche à casser la dynamique actuelle de progression du virus par la stricte limitation des déplacements de personnes hors de leur domicile", souligne la décision, alors que le Covid-19 se propage "principalement par gouttelettes respiratoires, par contact et par voie aéroportée" et "une distance d'un mètre ne suffit pas à elle seule à limiter la contagion en espace clos".

Là où le risque de transmission du virus est plus élevé, selon "Nature"

Or, une étude américaine "publiée le 10 novembre 2020 dans la revue Nature" a établi que "les restaurants, bars et hôtels, présentent, avec les salles de sport, un risque significativement plus élevé de transmission du virus que les autres lieux de brassage de population, y compris les commerces", poursuit le Conseil d'État et d'"autres études produites par le ministre de la Santé aboutissent, par des méthodologies différentes (...) à des conclusions identiques".