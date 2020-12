Covid-19 : AstraZeneca va combiner son vaccin AZD1222 avec le Spoutnik V russe

Le laboratoire AstraZeneca et la Russie ont annoncé vendredi des essais cliniques communs combinant leurs deux vaccins contre le nouveau coronavirus.

"Nous annonçons un programme d'essais cliniques pour évaluer la sécurité et l'immunogénicité de la combinaison d'AZD1222, développé par AstraZeneca et l'Université d'Oxford, et Spoutnik V, développé par l'institut de recherches Gamaleïa", a indiqué la branche d'AstraZeneca en Russie dans un communiqué, précisant que les essais seraient pratiqués sur des personnes âgés de 18 ans ou plus.

Les deux vaccins, AZD1222 et Spoutnik V, utilisent des adénovirus humains comme vecteurs.

Le fonds souverain russe participe au développement du vaccin

Dans un communiqué publié vendredi, le fonds souverain russe, qui participe au développement du vaccin, a indiqué avoir proposé le 23 novembre à AstraZeneca l'utilisation d'une des deux composantes du vaccin Spoutnik V.

"AstraZeneca a accepté la proposition (...) d'utiliser un des deux vecteurs du vaccin Spoutnik V dans des essais cliniques supplémentaires de leur propre vaccin, qui commenceront avant la fin de l'année", ajoute le fonds souverain russe.

"Les combinaisons de différents vaccins contre le Covid-19 peuvent être une étape importante pour générer une plus large protection par le biais d'une réponse immunitaire plus importante et une meilleure accessibilité", a précisé AstraZeneca.

Obtenir une meilleure réponse immunitaire, l'espoir des deux labos

L'espoir est qu'une combinaison des deux produits puisse entraîner une "meilleure réponse immunitaire".

La Russie affirme que son vaccin Spoutnik V est efficace à 95%. Il est actuellement en phase 3 d'essais cliniques auprès de plus de 40.000 volontaires. Le pays a commencé la semaine dernière la vaccination de sa population contre le coronavirus, commençant par les professions à risque.

Le laboratoire AstraZeneca et l'université d'Oxford ont annoncé pour leur part que leur vaccin était efficace à 70% en moyenne.

Le cours de la big pharma AstraZaneca était chahuté ce matin dès l'ouverture de la Bourse de Londres : autour de midi, 12 heures, il s'affichait en baisse de 0,43% à 8.068,50 pence.