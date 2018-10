Croissance : coup d'arrêt pour le secteur manufacturier français en septembre

IHS Markit évoque un "rythme de croissance décevant" dans le secteur manufacturier français au mois de septembre. (Crédits : Benoit Tessier)

La croissance du secteur manufacturier en France s'est ralentie au mois de septembre pour atteindre son plus bas niveau depuis deux ans. En cause, le tassement de la production qui a connu sa plus faible hausse depuis deux ans, selon l'Indice des directeurs d'achats (PMI).