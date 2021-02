Air Liquide et Siemens Energy vont «coopérer» pour accélérer dans l'hydrogène

(Crédits : JEAN-PAUL PELISSIER)

Les deux entreprises veulent collaborer dans « la co-création de projets à grande échelle dans la filière, la production industrielle d'électrolyseurs en Europe, notamment en Allemagne et en France, et la Recherche et Développement pour mettre au point ensemble la prochaine génération d'électrolyseurs », selon un communiqué commun.