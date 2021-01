Hydrogène : Air Liquide investit dans un projet d’électrolyseur de grande capacité

C'est la ruée vers le premier élément du tableau de Mendeleiev. Les promesses française et européenne de soutenir massivement le développement de l'hydrogène décarbonée galvanisent les états-majors des géants de l'énergie qui semblent engagés dans une course à l'échalote. A peine quelques jours après que Total et Engie ont confirmé la signature d'un accord pour la construction d'une unité de production d'H2 « vert » au sein de la bioraffinerie de La Mède, Air Liquide avance ses pions à son tour pour ne pas se laisser distancer par son rival.

Un investissement stratégique

Par un communiqué publié le 20 janvier, le groupe indique être entré à...