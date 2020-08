Air Liquide finalise la cession de Schülke pour près d'un milliard d'euros

Le groupe de gaz industriels et médicaux Air Liquide a annoncé ce lundi la finalisation de la cession de sa filiale allemande Schülke & Mayr, l'un des leader mondiaux de la prévention des infections et de l'hygiène, au profit du fonds suédois EQT.

Air Liquide précise que le montant de la vente, comportant un clause de "earn-out" (une partie du prix dépend de certains résultats), s'élève à entre 925 millions d'euros et 1 milliard d'euros.

Recentrer les activités du groupe

Annoncée en novembre 2019, cette transaction s'inscrit dans la stratégie du groupe français de "se concentrer sur ses activités principales dans le domaine des gaz et de la santé, et ainsi de maximiser ses performances", est-il écrit dans le communiqué.

Schülke & Mayr emploie 1.250 personnes dans le monde et exploite trois sites de production en Allemagne, en France et au Brésil. L'entreprise commercialise ses antiseptiques, désinfectants, produits cosmétiques, soins pour la peau et conservateurs dans plus de 100 pays.

Le nouvel acquéreur, EQT, est un fonds d'investissement gérant plus de 62 milliards d'euros de capitaux et environ 40 milliards d'euros d'actifs.